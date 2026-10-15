Des appareils Apple « intelligents » qui gèrent tout dès que vous quittez la maison

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Des appareils Apple « intelligents » qui gèrent tout dès que vous quittez la maison

Le géant de Cupertino Apple a officiellement dévoilé un projet majeur qui révolutionne le concept du marché de la maison intelligente. En étroite collaboration avec les leaders de l'électroménager LG Electronics et Schneider Electric l'entreprise a présenté un nouvel écosystème d'accessoires : la gamme Home Collection est lancée.

Cette nouvelle série comprend des caméras de sécurité, une sonnette vidéo intelligente, une serrure électronique, des capteurs de température et des thermostats modernes. Tous les appareils sont enrichis par le système d'IA Apple Intelligence et sont contrôlés depuis une plateforme unique via iPhone, Apple Watch, l'application « Maison » (Home) et Siri.

Automatisation complète : un environnement qui gère la maison tout seul

L'idée principale de Home Collection est de minimiser l'intervention humaine et d'optimiser le confort :

  • Écosystème unique et technologie Thread : Tous les gadgets sont créés avec un design minimaliste premium et sont interconnectés via le protocole moderne Thread, garantissant une connexion stable et rapide ;

  • Scénarios intelligents : Dès que le dernier membre de la famille quitte la maison, le système verrouille automatiquement les portes, active les caméras et ajuste la température pour économiser l'énergie ;

  • Préparation au retour : Lorsque le propriétaire approche de la maison, la température ambiante est ajustée et la serrure s'ouvre automatiquement à son arrivée.

Des appareils Apple « intelligents » qui gèrent tout dès que vous quittez la maison

Vidéosurveillance 2,5K par LG : Intelligence artificielle et confidentialité

Le développement des dispositifs de vidéosurveillance a été confié directement aux ingénieurs de LG :

  • Système de reconnaissance intelligent : Quatre caméras filmant en 2,5K peuvent distinguer avec précision les personnes, les animaux domestiques, les voitures en approche et les colis déposés devant la porte ;

  • Capacités d'Apple Intelligence : L'IA transforme les séquences vidéo enregistrées en descriptions textuelles, permettant à l'utilisateur de retrouver un extrait spécifique en une seconde via des requêtes textuelles simples (par exemple, « quand le livreur est-il passé ? ») ;

  • Stockage cloud gratuit et système interne : Les enregistrements sont conservés pendant 10 jours sur le service iCloud+ sans abonnement supplémentaire. En cas de coupure Wi-Fi, les appareils continuent d'enregistrer sur leur mémoire interne ;

  • Modèles de la gamme :

    • LG Video Doorbell : Une sonnette vidéo à double caméra pour surveiller les visiteurs et les colis ;

    • Floodlight Cam et Outdoor Cam : Caméras extérieures avec deux projecteurs activés par le mouvement et vision nocturne couleur ;

    • Indoor Cam (caméra d'intérieur) : Axée sur la confidentialité, l'objectif s'abaisse automatiquement lorsque quelqu'un entre dans la pièce pour arrêter l'enregistrement.

Des appareils Apple « intelligents » qui gèrent tout dès que vous quittez la maison

Smart Deadbolt Lock : L'ère des clés est révolue

La nouvelle génération de serrure électronique fait passer la sécurité domestique à un niveau supérieur :

  • Commodité Ultra Wideband (UWB) : Si l'utilisateur possède un iPhone ou une Apple Watch avec une clé numérique, il suffit de s'approcher de la porte pour qu'elle se déverrouille automatiquement ;

  • Méthodes d'accès alternatives : Il est également possible d'ouvrir par contact, via un code PIN ou en utilisant une clé mécanique cachée ;

  • Intégration sonnette et serrure : Lorsqu'un visiteur sonne, une alerte est envoyée sur l'écran HomeView, l'iPhone ou les enceintes HomePod. L'utilisateur peut parler directement au visiteur et déverrouiller la porte à distance via son iPad ou son téléphone. Si des inconnus tentent de forcer la porte, le système envoie immédiatement une alerte au propriétaire.

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Thermostats Schneider Electric et haute confidentialité

Solutions supplémentaires pour le contrôle climatique et la sécurité :

  • Adaptive Temperature : Le système détecte la présence, le sommeil ou l'absence des personnes pour gérer le chauffage et la climatisation de manière autonome. Des capteurs compacts supplémentaires indiquent l'humidité et la température de chaque pièce ;

  • Chiffrement complet (End-to-End) : Tous les enregistrements vidéo et les données domestiques sont entièrement chiffrés. La clé de confidentialité appartient uniquement au propriétaire — même Apple, LG ou Schneider Electric ne peuvent pas voir les données. Si le nom du réseau Wi-Fi change, tous les accessoires s'adaptent automatiquement à la nouvelle connexion.

Prix et disponibilité ?

L'entreprise a également annoncé la politique tarifaire du nouvel écosystème :

  • Appareils principaux : Les caméras, la serrure électronique et les thermostats sont estimés entre 200 $ et 400 $ selon le modèle ;

  • Capteurs : Le prix des capteurs de température et d'humidité commence à 40 $ ;

  • Date de commercialisation : Le premier lot de produits Apple Home Collection sera officiellement mis en vente en décembre 2026. Certains appareils spécialisés de la collection seront livrés sur les marchés à partir de début 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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