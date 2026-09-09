John Ternus affirme que l'iPhone est le meilleur appareil pour l'ère de l'IA

Le nouveau dirigeant d'Apple, John Ternus, a dévoilé la stratégie de l'entreprise en matière d'IA lors de l'ouverture de l'événement "Surprise and Shine". Selon Ixbt.com, il a précisé que l'accent principal en matière d'IA ne sera pas mis sur de nouveaux gadgets, mais sur l'iPhone, et que l'entreprise privilégie la confidentialité des utilisateurs, contrairement à ses concurrents. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lors de la présentation à Cupertino, John Ternus a fait sa première apparition majeure depuis qu'il a succédé à Tim Cook au poste de direction. Tim Cook occupe désormais le poste de président exécutif de l'entreprise. Ternus a souligné qu'à l'ère de l'IA, il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux types d'appareils, car le centre personnel intelligent le plus parfait existe déjà sur le marché.

À quoi devrait ressembler l'appareil d'IA idéal ?

Au cours de l'événement, le nouveau PDG a énuméré les exigences fondamentales pour un gadget d'IA idéal. Selon lui, un tel appareil doit comprendre profondément le contexte personnel de l'utilisateur, être toujours à portée de main et disposer d'un processeur puissant capable d'exécuter des modèles d'IA directement sur l'appareil ainsi que via des technologies cloud.

De plus, l'appareil agissant comme un centre intelligent doit être doté d'un grand écran, de caméras et d'un microphone de haute qualité pour percevoir l'environnement. Il a été souligné que tout cela doit être soutenu par une longue autonomie de batterie et une facilité d'utilisation sans processus d'apprentissage complexes.

Confidentialité et avantage concurrentiel

Selon Ternus, l'appareil parfait doit être parfaitement intégré aux autres gadgets, applications et services. Ces facteurs font de l'iPhone la plateforme la plus adaptée à l'IA, car il offre un environnement familier et pratique à l'utilisateur.

La question de la sécurité des données a également fait l'objet d'une attention particulière. Selon John Ternus, alors que d'autres entreprises considèrent les données personnelles des utilisateurs comme un objet de collecte et de stockage, Apple s'oppose à cette approche.

La fonctionnalité Apple Intelligence, conçue pour fonctionner autant que possible directement sur l'appareil, a été présentée comme le principal différenciateur de l'entreprise. Le nouveau dirigeant a souligné que toute confiance perd sa valeur si les données de l'utilisateur échappent à son contrôle.