La nouvelle fonctionnalité de l'Apple Watch écoute les conversations et les résume

Lors de sa dernière présentation, Apple a dévoilé de nouvelles fonctionnalités d'intelligence audio pour ses montres connectées. Désormais, les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 intègrent un assistant capable d'enregistrer les conversations et d'en générer un résumé. Selon ixbt.com, cette nouveauté permet d'analyser automatiquement les échanges quotidiens. Comme le rapporte Techcrunch.com il est indiqué.

La nouvelle fonctionnalité, baptisée Siri Recap, extrait les informations clés des conversations en écoutant les sons ambiants. Grâce à la technologie Apple Intelligence, un titre, un résumé et les points principaux sont automatiquement générés pour chaque discussion. Les utilisateurs pourront consulter ces synthèses facilement via l'application Siri.

Confidentialité et options de personnalisation

Les représentants de l'entreprise ont précisé qu'il est possible de laisser cette fonction activée en permanence, de la configurer selon un planning ou de la désactiver totalement. De tels systèmes d'écoute continue soulèvent naturellement des questions de confidentialité. Néanmoins, Siri Recap ne distingue pas les voix des interlocuteurs et ne conserve pas les enregistrements audio bruts.

Parmi les nouveautés figure également la fonction Live Rewind. En appuyant deux fois sur la digital crown, les utilisateurs peuvent réécouter les 15 dernières secondes d'une conversation et obtenir un résumé. Ces données sont chiffrées de bout en bout, garantissant une sécurité renforcée.

Autres capacités de l'intelligence audio

Ces nouvelles fonctions audio ne se limitent pas à l'enregistrement des conversations. Les Apple Watch intègrent désormais le service Shazam pour identifier instantanément les chansons. Cela montre qu'Apple a rattrapé son retard sur la fonctionnalité Now Playing proposée par Google.

De plus, la montre est désormais capable de reconnaître les sons forts environnants, tels que les sirènes, les alarmes, les sonnettes ou les pleurs de bébé, et d'en informer son propriétaire. Ces innovations visent à rendre le quotidien des utilisateurs plus sûr et plus pratique, se rapprochant des capacités d'applications populaires comme Granola et Circleback.