Siri et Apple Intelligence : Que attendre de votre assistant personnel

Après deux ans d'attente et 250 millions de dollars de procès, Apple a dévoilé une version mise à jour de son assistant vocal Siri. Annoncées lors de la WWDC, ces nouveautés fonctionnent non seulement sur les appareils iPhone et Mac, mais aussi sur le casque Apple Vision Pro. L'entreprise souligne que le matériel est spécifiquement conçu pour le système Apple Intelligence. Bien que de nombreux utilisateurs restent sceptiques quant à la précision des informations fournies par les LLM (grands modèles de langage), les démos d'Apple ont montré que l'IA pourrait transformer complètement son rôle dans la vie quotidienne. Rapporté par Techcrunch.com rapporte .

Le nouveau Siri n'est plus seulement un outil pour répondre aux questions, mais vise à devenir le « deuxième cerveau » de l'utilisateur. Il peut automatiquement ajouter à l'agenda l'heure du déjeuner convenue avec un ami via iMessage, rappeler d'acheter des médicaments en passant devant une pharmacie ou signaler les e-mails importants non lus. Comme montré lors de la WWDC, Siri a trouvé en quelques secondes quel dessert sa fille aimait dans des messages datant d'un mois. C'est un grand pas en avant dans la compréhension du contexte personnel de l'utilisateur.

Siri sera désormais également conscient de ce qui se passe sur votre écran. Par exemple, si vous voyez une belle photo de jardin sur Instagram, il suffit de demander à l'assistant où se trouve cet endroit. Le système peut analyser les données des applications Apple comme iMessage, Notes, Calendrier et Mail. On ne sait pas encore pleinement comment l'intégration avec les applications tierces se fera, mais Apple ouvre de nouvelles opportunités aux développeurs.

La confidentialité a toujours été une priorité pour Apple. Alors que de nombreux outils d'IA envoient des données personnelles dans le cloud, Apple Intelligence effectue la plupart des opérations directement sur l'appareil (on-device). Pour les tâches plus complexes, la technologie Private Cloud Compute (PCC) a été développée. Cette méthode garantit que même Apple ne peut pas voir les données des utilisateurs lors du traitement dans le cloud. Pour assurer la sécurité, Apple a annoncé une récompense de 1 million de dollars pour les hackers qui trouvent des vulnérabilités dans ce système.