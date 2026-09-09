Apple présente la nouvelle application Health pour l'évaluation de la santé

Dans le cadre de la présentation de ses nouveaux Apple Watch Series 12 et Ultra 4, Apple a dévoilé sa nouvelle application Apple Health repensée. Selon Ixbt.com, le logiciel mis à jour utilise les capacités de l'intelligence artificielle Apple Intelligence pour analyser en profondeur les données médicales des utilisateurs et fournir des recommandations pertinentes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'une des principales nouveautés du programme est la section Insights, qui résume les informations les plus importantes et inclut des conseils et évaluations personnalisés. L'application intègre également une fonction de calcul Health Age, qui compare le score de préparation physique et les indicateurs biologiques de l'utilisateur.

Suivi de santé à long terme et nouvelles fonctionnalités

L'indicateur Health Age compare diverses mesures médicales, telles que le VO2 max, la qualité du sommeil et les analyses sanguines, à l'âge réel de l'utilisateur pour déterminer l'état général de l'organisme. Cette approche aide à mieux comprendre l'état biologique de son corps et à prendre les mesures nécessaires à temps.

Parallèlement, une section dédiée à la longévité a été ajoutée. Elle évalue le sommeil, l'activité physique et la santé cardiaque sur la base des données des Apple Watch et iPhone. Il est possible d'intégrer des résultats de laboratoire, et la société, en partenariat avec Quest, propose un panel de 50 biomarqueurs pour 119 dollars.

Conseils personnalisés grâce à l'intelligence artificielle

Grâce à la technologie Apple Intelligence, l'application corrèle d'autres données médicales pour fournir des recommandations précises. Par exemple, le système peut suggérer d'ajouter des intervalles aux séances de course matinales pour améliorer le système cardiovasculaire. Le programme offre des analyses plus approfondies dans le domaine du fitness et du suivi cardiaque.

De plus, l'application Health mise à jour permet une évaluation approfondie de la mobilité corporelle. Cela aide considérablement les personnes âgées ou celles en convalescence après une blessure. Lors de l'analyse, un coach montre à l'utilisateur comment effectuer certains mouvements. L'application Health mise à jour sera initialement disponible en anglais américain d'ici la fin de l'année.