Du bureau à la montagne : que peut faire ce robot capable de monter des escaliers et de transporter des charges ?

Des ingénieurs chinois ont dévoilé une nouvelle innovation surprenante dans le domaine de la robotique et de l'AI. Rappelant la figure légendaire du centaure, cet hybride inhabituel composé d'un buste humain et de quatre jambes articulées équipées de roues — « Sagi » a été présenté.

Cette invention se distingue radicalement des robots humanoïdes et à roues traditionnels, non seulement par son apparence, mais aussi par sa polyvalence de haut niveau.

La structure unique et les capacités de « Sagi »

Les vidéos montrent les vastes possibilités du robot dans la vie quotidienne et l'industrie :

Architecture centaure : La partie supérieure du robot se compose de deux bras flexibles et d'une tête équipée de capteurs, tandis que la base inférieure est constituée de quatre jambes-châssis à roues qui maintiennent l'équilibre même sur des terrains complexes ;

Compartiment de chargement arrière et liberté absolue : Un conteneur de transport spécial est installé à l'arrière, permettant au robot de garder ses mains totalement libres tout en transportant des charges lourdes. Cela lui permet de se déplacer, d'ouvrir des portes, de transmettre des objets ou d'appuyer sur des boutons simultanément ;

Surmonter les obstacles et les escaliers : Grâce à ses mécanismes de jambes intelligents, « Sagi » peut monter et descendre facilement non seulement sur des sols plats, mais aussi sur des collines, des escaliers urbains et des paysages naturels irréguliers ;

Motricité fine : Les mains du robot travaillent avec une précision permettant de saisir délicatement de petits paquets, des bouteilles de boissons et des cartes électroniques, voire de les insérer dans des appareils.

Où est-il utilisé ?

Les développeurs notent que ce robot-centaure devrait augmenter considérablement l'efficacité dans plusieurs domaines :

Logistique et entrepôts : Automatise entièrement les processus de tri, de transport et de stockage des marchandises ;

Bureaux et services : Devient un assistant pratique pour distribuer des documents entre les bureaux, livrer des commandes dans les cafés et servir les clients ;

Activités de plein air et camping : Conçu pour transporter indépendamment des provisions lourdes et du matériel de camping en pleine nature, et accompagner librement les humains dans les zones de loisirs.

« Sagi » démontre que la robotique du futur ne se limite pas aux humanoïdes, mais évolue vers des hybrides multifonctionnels parfaitement adaptés aux tâches pratiques.