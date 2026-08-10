La Chine prend le contrôle absolu du marché des robots humanoïdes

Comme l'indique Ixbt.com, le rapport le confirme.

Selon les données disponibles, en 2025, l'année précédente, les entreprises chinoises avaient déjà fourni près de 90 % des 13 000 à 16 000 robots humanoïdes livrés dans le monde. Il s'est également avéré que la plupart des fabricants des États-Unis, du Japon et d'autres pays en étaient encore à tester des prototypes. Les leaders du marché chinois ont, quant à eux, lancé une production en série à une échelle que leurs concurrents étrangers ne pouvaient même pas imaginer.

L'échelle industrielle et les entreprises leaders

Parmi les fabricants chinois, Zhiyuan et Unitree se distinguent nettement. Zhiyuan, à elle seule, a livré près de 5 100 appareils en 2025, s'emparant de près des deux cinquièmes du volume mondial. À titre de comparaison, les célèbres entreprises américaines Figure, Tesla et Agility n'ont chacune réussi à livrer que quelques centaines de robots.

Selon Morgan Stanley, le plus grand fabricant chinois a expédié aux clients environ 36 fois plus de machines que les entreprises américaines comparables. Une telle échelle ne se limite pas à l'assemblage du produit final. Plus de la moitié des 100 principaux fournisseurs mondiaux de réducteurs, de servomécanismes et de capteurs de vision sont implantés en Chine.

Financement et applications pratiques

La production locale des composants permet aux entreprises chinoises d'obtenir plus rapidement les pièces détachées et de réduire considérablement les coûts d'assemblage. Parallèlement, les entreprises chinoises lèvent activement des capitaux. Au début de 2026, la Chine représentait près de la moitié du financement mondial en capital-risque dans le domaine de la robotique humanoïde. Unitree a franchi avec succès les procédures de cotation à la Bourse de Shanghai, tandis que l'État a désigné ce secteur comme une industrie prioritaire.

Les premières applications pratiques commencent également à apparaître dans le pays. Le constructeur automobile BYD prévoit notamment d'utiliser des robots humanoïdes dans ses concessions. Cela dit, les volumes de livraison ne témoignent pas directement de la maturité de la technologie : de nombreux robots chinois excellent davantage à marcher, danser et exécuter des mouvements préprogrammés qu'à effectuer un travail utile de manière stable. Toutefois, l'échelle de production offre un avantage majeur pour recueillir des données d'exploitation, réduire plus rapidement les coûts et renforcer les liens avec les fournisseurs. Les États-Unis, eux, conservent leurs positions solides dans le développement de l'intelligence artificielle qui commande les robots.