Agility Robotics entre en bourse : Le marché des robots humanoïdes franchit une nouvelle étape

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Agility Robotics entre en bourse : Le marché des robots humanoïdes franchit une nouvelle étape

L'industrie de la fabrication de robots humanoïdes est actuellement au centre d'un flux massif d'investissements. L'un des leaders du secteur, Agility Robotics, a annoncé son entrée en bourse par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Churchill Capital Corp XI. Cet accord valorise l'entreprise à 2,5 milliards de dollars et devrait constituer l'une des plus importantes levées de fonds de l'histoire de la robotique humanoïde. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Avec cette étape, Agility Robotics devient le premier fabricant de robots humanoïdes purs coté en bourse. Cela permet aux investisseurs particuliers d'accéder à un secteur de haute technologie auparavant réservé aux grands fonds de capital-risque. Selon la PDG de l'entreprise, Peggy Johnson, ces fonds seront destinés à étendre la production dans l'usine de 70 000 mètres carrés située dans l'Oregon et à honorer les commandes existantes.

Digit : Un assistant spécialisé pour les entrepôts

Bien que le robot Digit développé par Agility Robotics ressemble à un humain, il n'a pas été conçu pour la biomimétique, mais pour accomplir des tâches précises. Haut de 175 cm et pesant environ 72 kg, la particularité de ce robot réside dans ses genoux à flexion inversée, surnommés « pattes d'oiseau ». Cette conception lui permet de se déplacer librement entre les étagères étroites des entrepôts et de soulever des charges lourdes avec aisance.

L'entreprise ne se limite pas au matériel et accorde une grande importance à l'intégration de l'AI. Digit utilise des modèles de langage étendus (LLM) comme Claude et Gemini pour comprendre des commandes de haut niveau. Par exemple, lors de tests, lorsqu'on a demandé au robot de « nettoyer ici », il a réussi à trier différents types de déchets et à déterminer indépendamment que le papier bulle n'était pas recyclable.

Concurrence sur le marché et plans futurs

La concurrence sur le marché mondial des robots humanoïdes est extrêmement intense. Selon TechCrunch, la startup AI2 Robotics a récemment été valorisée à 3 milliards de dollars, et Apptronik à 5,5 milliards de dollars avec le soutien de Google et Mercedes-Benz. Figure AI a surpris tout le monde avec une valorisation astronomique de 39 milliards de dollars. Cependant, Agility Robotics se distingue par ses sources de revenus réelles et sa base de clients établie.

Actuellement, la liste des clients de l'entreprise comprend les grandes entreprises suivantes :

  • Amazon et GXO Logistics (logistique et opérations d'entrepôt) ;
  • Toyota Motor Manufacturing Canada (automobile) ;
  • Mercado Libre et Schaeffler (commerce et industrie).

Peggy Johnson souligne que l'entreprise dispose actuellement de plus de 300 millions de dollars de commandes confirmées. Agility Robotics utilise le modèle « robot-as-a-service », ce qui signifie que les clients paient un loyer mensuel au lieu d'acheter le robot. Cela réduit les coûts de mise en œuvre de la technologie et favorise sa démocratisation. Bien que les robots domestiques soient encore un sujet d'avenir lointain, Agility Robotics a déjà commencé à révolutionner les secteurs de l'industrie et de la logistique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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