Пул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқ

·30·Фойдали
Пул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқ
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Инсоннинг молиявий фаровонлиги ва даромадларининг баракали бўлиши бевосита оиладаги эркак энергияси, яни ота ва турмуш ўртоғига бўлган ҳурматга боғлиқ.
  • Психологик таҳлилларга кўра, отага нисбатан гина-қудрат сақлаш карерадаги ривожланишга тўсқинлик қилса, унга бўлган самимий ҳурмат молиявий блокадаларни бартараф этади.
  • Аёллар учун эса оиладаги моддий барқарорлик эрига кўрсатиладиган ишонч ва унинг эркаклик шаънини қадрлаш орқали таъминланади.

Кўпчилик инсонлар йиллар давомида тиним билмай меҳнат қилишига қарамай, пулнинг баракаси йўқлигидан ёки топган даромади сувдек оқиб кетаётганидан шикоят қилади. Психологик таҳлиллар ва оилавий тизим қонуниятлари шуни кўрсатмоқдаки, инсоннинг моддий фаровонлиги, жамиятда ўз ўрнини топиши ҳамда молиявий оқими бевосита оиладаги эркак энергияси — ота ва жуфти ҳалолга бўлган муносабат билан чамбарчас боғлиқ.

Ҳаётда ўз соҳасини топиш, катта даромадга чиқиш ва молиявий эркинликка эришишнинг илдизи отага нисбатан ҳурмат, кечирим ҳамда ички ғурурга бориб тақалади.

Ота билан муносабат — карьера ва бойлик пойдевори

Психологияда пул, бизнес ва касбий ўсиш тўғридан-тўғри ота образи ва у билан боғлиқ ҳис-туйғуларга асосланади:

  • «Мен мана шундай инсоннинг фарзандиман»: Отасига нисбатан чексиз ҳурмат ва самимий фахрланиш ҳисси бўлган фарзандларда молиявий блокадалар бўлмайди. Бундай инсонларнинг хонадонида пул нафақат етарли, балки доимо захираси (запаси) билан туради;

  • Ўғил болаларнинг энг катта хатоси: Кўп ўғиллар отасининг қаттиққўллиги, эътиборсизлиги, оилавий хатолари ёки онаси билан бўлган низолари сабабли отасидан қаттиқ хафа бўлиб юради. Аммо отага нисбатан гина-қудрат ва нафрат сақлаган ўғилнинг ишида ҳеч қачон ривож, пулида эса барака бўлмайди;

  • Йўл топиш қуввати: Касб танлаш, соҳада мустаҳкам туриш, катта пулларни жалб қилиш ва ҳаётда ўз ўрнини топиш айнан отанинг розилиги ва унга бўлган ички ҳурмат орқали шаклланади.

Аёллар учун молиявий фаровонлик қоидаси: Жуфтига ҳурмат

Оилада аёлнинг шахсий ва оилавий бойлиги эркак кишига бўлган муносабат билан чамбарчас туташган:

  • Ҳурмат бор жойда — барака: Эрига чин дилдан ҳурмат ва ишонч кўрсатадиган, унинг эркаклик шаънини қадрлайдиган аёлларнинг хонадонида ҳеч қачон пул тақчиллиги сезилмайди;

  • Ҳурматсизлик оқибати: Эркакни менсимайдиган, уни доимий танқид қилиб, қадрсизлантирадиган аёллар қанчалик тиришмасин, моддий қийинчилик ва молиявий беқарорлик гирдобидан чиқиши мураккаб кечади;

  • Молиявий оқимнинг ишлаши: Оиладаги тўғри муносабатлар муҳити пулнинг эмин-эркин кириб келишини таъминлайди — пул сарфланган сари унинг ўрни янада кўпроқ миқдорда тўлиб боради.

Мутахассисларнинг хулосасига кўра, молиявий ҳолатни тубдан яхшилаш учун аввало отага бўлган барча гиналарни кечириш, оилавий муносабатларда эркакнинг ўрнини қадрлаш ва ички психологик тугунларни ечиш шарт.

молиявий саводхонликоилавий психологияшахсий ривожланишпул психологияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?Бугун 14:42Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?Пул бўлса — чапак, бўлмаса — элак: Омад кетганда яқинлар ва дўстлар нега юз ўгиради?15 октябр 13:41Энергия ва мотивацияни қандай ошириш мумкин? Руҳиятни кўтарувчи амалий қадамларЭнергия ва мотивацияни қандай ошириш мумкин? Руҳиятни кўтарувчи амалий қадамлар11 октябр 09:10Пул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейдиПул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейди3 октябр 21:32Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?28 сентябр 06:42Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?Бутун ҳаётингиз фильм бўлиб намойиш этилса, уни оилавий даврада кўра олармидингиз?20 сентябр 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?
Бу 5 бурж вакили орзусига етиши мумкин: омадлилар рўйхатида кимлар бор?