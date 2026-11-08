Нега ётган заҳоти бурун битиб қолади? Бунинг сабаби нима?
Кундузи бемалол нафас олиб, кечаси ёстиққа бош қўйишингиз билан бурун битиб қолишини сезганмисиз? Бу ҳолат кўпчиликда учрайди ва унинг бир нечта сабаби бор.
Биринчидан, тана ҳолати ўзгаради. Тик турганимизда оғирлик кучи бурун ва бурун ёндош бўшлиқларидаги шиллиқнинг оқиб чиқишига ёрдам беради. Ётганимизда эса бу жараён секинлашади. Шу билан бирга, бош соҳасидаги қон айланиши ўзгариб, бурун ичидаги қон томирларга бой тўқималар бироз шишиши мумкин. Натижада ҳаво ўтиши қийинлашади.
Иккинчидан, буруннинг табиий цикли мавжуд. Қизиғи, буруннинг бир томони иккинчисига нисбатан кўпроқ очиқ бўлиб туриши мумкин. Бу ҳолат бир неча соатда алмашиб туради. Ёнбошлаб ётганда эса пастда қолган бурун тешиги кўпроқ битиши эҳтимоли бор. Бу кўпинча организмнинг табиий хусусияти ҳисобланади.
Учинчидан, аллергия ва шамоллаш таъсир қилиши мумкин. Ётоқхонадаги чанг, чанг каналари, уй ҳайвонларининг жуни ёки қуруқ ҳаво бурун шиллиқ қаватини таъсирлантириши мумкин. Шамоллаш ва аллергик ринитда эса яллиғланиш ва шиллиқ кўпайиши бурун битишини янада кучайтиради.
Бурун битишини енгиллаштириш учун нима қилиш мумкин?
Ухлаганда бошни бироз баландроқ ҳолатда тутиш;
Бурунни физиологик тузли эритма ёки спрей билан намлаш;
Ётоқхонани мунтазам тозалаш, чойшаб ва ёстиқ жилдларини алмаштириб туриш;
Хона ҳавоси ҳаддан ташқари қуруқ бўлмаслигига эътибор бериш.
Агар бурун битиши тез-тез такрорланса, узоқ давом этса, фақат бир томонда кузатилса ёки қаттиқ хуррак ва уйқуда нафас тўхтаб қолиши билан бирга кечса, ЛОР шифокорига мурожаат қилиш керак. Бунга бурун тўсиғининг қийшайиши, полиплар ёки сурункали ринит ҳам сабаб бўлиши мумкин.
Демак, ётганда буруннинг битиши ҳар доим ҳам касаллик белгиси эмас. Аммо бу ҳолат мунтазам равишда уйқу ва нафас олишга халақит бераётган бўлса, уни эътиборсиз қолдирмаслик лозим.
Изоҳлар 0
…