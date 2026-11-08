Нега ётган заҳоти бурун битиб қолади? Бунинг сабаби нима?

·41·Фойдали
Нега ётган заҳоти бурун битиб қолади? Бунинг сабаби нима?

Кундузи бемалол нафас олиб, кечаси ёстиққа бош қўйишингиз билан бурун битиб қолишини сезганмисиз? Бу ҳолат кўпчиликда учрайди ва унинг бир нечта сабаби бор.

Биринчидан, тана ҳолати ўзгаради. Тик турганимизда оғирлик кучи бурун ва бурун ёндош бўшлиқларидаги шиллиқнинг оқиб чиқишига ёрдам беради. Ётганимизда эса бу жараён секинлашади. Шу билан бирга, бош соҳасидаги қон айланиши ўзгариб, бурун ичидаги қон томирларга бой тўқималар бироз шишиши мумкин. Натижада ҳаво ўтиши қийинлашади.

Иккинчидан, буруннинг табиий цикли мавжуд. Қизиғи, буруннинг бир томони иккинчисига нисбатан кўпроқ очиқ бўлиб туриши мумкин. Бу ҳолат бир неча соатда алмашиб туради. Ёнбошлаб ётганда эса пастда қолган бурун тешиги кўпроқ битиши эҳтимоли бор. Бу кўпинча организмнинг табиий хусусияти ҳисобланади.

Учинчидан, аллергия ва шамоллаш таъсир қилиши мумкин. Ётоқхонадаги чанг, чанг каналари, уй ҳайвонларининг жуни ёки қуруқ ҳаво бурун шиллиқ қаватини таъсирлантириши мумкин. Шамоллаш ва аллергик ринитда эса яллиғланиш ва шиллиқ кўпайиши бурун битишини янада кучайтиради.

Нега ётган заҳоти бурун битиб қолади? Бунинг сабаби нима?

Бурун битишини енгиллаштириш учун нима қилиш мумкин?

  • Ухлаганда бошни бироз баландроқ ҳолатда тутиш;

  • Бурунни физиологик тузли эритма ёки спрей билан намлаш;

  • Ётоқхонани мунтазам тозалаш, чойшаб ва ёстиқ жилдларини алмаштириб туриш;

  • Хона ҳавоси ҳаддан ташқари қуруқ бўлмаслигига эътибор бериш.

Агар бурун битиши тез-тез такрорланса, узоқ давом этса, фақат бир томонда кузатилса ёки қаттиқ хуррак ва уйқуда нафас тўхтаб қолиши билан бирга кечса, ЛОР шифокорига мурожаат қилиш керак. Бунга бурун тўсиғининг қийшайиши, полиплар ёки сурункали ринит ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Демак, ётганда буруннинг битиши ҳар доим ҳам касаллик белгиси эмас. Аммо бу ҳолат мунтазам равишда уйқу ва нафас олишга халақит бераётган бўлса, уни эътиборсиз қолдирмаслик лозим.

Нега ётган заҳоти бурун битиб қолади? Бунинг сабаби нима?
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?Бурун шакли шахсиятингиз ҳақида нимани ошкор қилади?5 октябр 09:00Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...12 сентябр 10:47Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?19 июн 18:52Ҳар қандай стресс ва муаммодан устун келувчи руҳан кучли инсонларнинг сирлари...Ҳар қандай стресс ва муаммодан устун келувчи руҳан кучли инсонларнинг сирлари...Бугун 19:02Энг ақлли бурж қайси? Ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлган янги рейтингЭнг ақлли бурж қайси? Ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлган янги рейтингКеча 12:50Фақат 5% одам топа оладиган жумбоқ: Ушбу суратдаги қайси аёл эрига хиёнат қилмоқда?Фақат 5% одам топа оладиган жумбоқ: Ушбу суратдаги қайси аёл эрига хиёнат қилмоқда?Кеча 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди