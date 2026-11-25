Нега эркакларда тепа соч тўкилиб, каллик кўпроқ учрайди? Асосий сабаблар
Кўпчилик эркакларда ёш ўтиши билан пешона чизиғи орқага чекиниб, бошнинг тепа қисмида соч сийраклаша бошлайди. Айримларда бу жараён анча эрта — ҳатто 20–30 ёшларда ҳам кузатилади. Қизиғи, соч тўкилиши аёлларда ҳам учрайди, аммо эркакларда тепа қисмдан кал бўлиб қолиш ҳолати анча кўп. Бунинг сабаби нимада?
Мутахассислар бу ҳолатни андрогенетик алопеция, яъни ирсий соч тўкилиши деб атайди. Унинг ривожланишида асосан икки омил — генетик мойиллик ва эркак жинсий гормонлари муҳим роль ўйнайди.
Асосий сабаб — DHT гормони
Эркакларда тестостерон гормонининг бир қисми 5-альфа-редуктаза ферменти таъсирида дигидротестостерон (DHT) деб аталувчи фаол гормонга айланади. Айрим инсонларда бош терисидаги соч фолликулалари ушбу гормон таъсирига генетик жиҳатдан ўта сезгир бўлади.
DHT таъсирида соч илдизлари аста-секин кичраяди. Натижада сочнинг ўсиш даври қисқаради, янги ўсиб чиққан толалар эса аввалгисига нисбатан ингичка ва калта бўлиб боради. Вақт ўтиши билан айрим фолликулалардан кўзга кўринадиган соч ўсиши деярли тўхтайди.
Нега айнан бошнинг тепа қисми кал бўлади?
Сабаби бош терисининг барча қисмларидаги соч илдизлари гормонларга бир хил сезгир эмас. Пешона атрофи, чакка ва бошнинг тепа қисмидаги фолликулалар DHT таъсирига кўпроқ мойил бўлиши мумкин. Шунинг учун эркакларда дастлаб пешона чизиғи орқага чекинади, кейин эса бошнинг тепа қисмида соч сийраклашади.
Бошнинг орқа ва ён томонларидаги сочлар эса кўп ҳолларда гормон таъсирига нисбатан чидамлироқ бўлади. Шу сабабли баъзи эркакларда тепа қисмида соч қолмай, фақат ён ва орқа томонларда соч сақланиб қолади.
Нега аёлларда бу ҳолат камроқ учрайди?
Аёлларда ҳам андрогенетик алопеция кузатилади. Бироқ уларда соч тўкилиши одатда бошқачароқ кечади: пешона чизиғи кўпинча сақланиб қолади, бошнинг ўрта қисмида сочлар аста-секин сийраклашади ва соч ажратилган чизиқ кенгаяди.
Бунда гормонлар миқдори, уларга сезгирлик ва генетик омиллар муҳим аҳамиятга эга. Аёлларда андроген гормонлари даражаси одатда эркакларникидан паст бўлгани ҳам бу ҳолатнинг камроқ учрашига таъсир қилади. Аммо гормонлар ягона сабаб эмас — ирсий хусусиятлар ҳам катта роль ўйнайди.
Каллик фақат она томондан ўтадими?
Одамлар орасида каллик фақат она томонидан мерос бўлади, деган қараш бор. Аслида бу тўлиқ тўғри эмас. Соч тўкилишига мойиллик бир нечта генлар билан боғлиқ бўлиб, улар ҳам она, ҳам ота томонидан ўтиши мумкин. Шунинг учун ота-она ва яқин қариндошларда соч тўкилиши кузатилган бўлса, инсонда ҳам бундай мойиллик бўлиши эҳтимоли бор.
Соч тўкилишини тўхтатиш мумкинми?
Агар соч тўкилиши ирсий хусусиятга боғлиқ бўлса, уни эрта пайқаш муҳим. Ҳозирда соч тўкилишини секинлаштириш ва соч ўсишини рағбатлантиришга қаратилган турли даволаш усуллари мавжуд. Бироқ уларнинг таъсири ҳар бир инсонда турлича бўлиши мумкин. Шунинг учун даволаш усулини танлашдан олдин мутахассис билан маслаҳатлашиш ва ўзбошимчалик билан воситалардан фойдаланмаслик тавсия этилади.
Шуни ҳам унутмаслик керакки, ҳар қандай соч тўкилиши ирсий каллик эмас. Сочнинг тўсатдан ёки жуда кўп тўкилиши темир танқислиги, қалқонсимон без фаолиятидаги ўзгаришлар, айрим касалликлар, стресс ёки дорилар таъсири билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай ҳолатда сабабини аниқлаш учун мутахассисга мурожаат қилиш керак.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…