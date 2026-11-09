Нега кўпчилик пул топади-ю, бой бўлолмайди? Фаровонликка етакловчи 5 та муҳим босқич

·0·Фойдали
Нега кўпчилик пул топади-ю, бой бўлолмайди? Фаровонликка етакловчи 5 та муҳим босқич

Молиявий муваффақият фақатгина кун бўйи тинимсиз ишлаш ёки даромадни сунъий оширишга боғлиқ эмас. Аксарият ҳолларда инсоннинг банк ҳисобидаги рақамлар унинг онг остидаги ички ишончлари, қўрқувлари ва пул билан бўлган муносабатининг аниқ кўзгуси ҳисобланади.

Агар инсон онгида қашшоқлик тафаккури илдиз отган бўлса, ҳатто катта миқдордаги пул ҳам ушлаб қолинмайди. Хўш, чинакам тўкинлик ва молиявий эркинликка эришиш учун фикрлашни қандай қайта дастурлаш лозим? Бунинг 5 та асосий босқичи мавжуд.

1. Тўкин-сочинлик тафаккурига ўтиш

Молиявий ҳолатни ўзгартириш энг аввало дунёга ва ресурсларга бўлган қарашдан бошланади:

  • Қашшоқлик фикрлаши: «Дунёда пул кам, ҳаммага етмайди», «Бой бўлиш учун бировнинг ҳақига хиёнат қилиш керак» деган чекланган қўрқувларга асосланади. Бунда инсон фақат майда харажатларни қисқартириш ва тийин тежаш ҳақида қайғуради;

  • Бойлик тафаккури: Дунёда имкониятлар барча учун чексиз эканига бўлган қатъий ишонч. Диққат-эътибор тежашга эмас, балки жамиятга янги қиймат бериш ва қўшимча даромад оқимларини яратишга қаратилади.

2. Болаликдан сингган салбий дастурларни йўқотиш

Кўпчилик онг остида оила ва атроф-муҳит томонидан шакллантирилган хато қолиплар билан яшайди. Уларни янги ва конструктив ишончлар билан алмаштириш шарт:

Эски (хато) ишонч

Янги (тўғри) молиявий дастур

«Ҳалол меҳнат билан катта бойлик топиб бўлмайди»

Ақлли меҳнат, тизим ва одамларга наф келтириш орқали ҳалол йўл билан юксак бойлик яратиш мумкин.

«Катта пул одамни бузади, нафсини кучайтиради»

Пул инсоннинг асл табиатини очиб беради. Сахий одам пул топса, унинг саховати ва яхшилиги янада кенгаяди.

3. Пулни «мақсад» эмас, «восита» деб билиш

  • Эркинлик инструменти: Бойлик онгига эга инсон учун пул — бу ўз ҳаётини яхшилаш, сифатли таълим олиш, соғлиқни мустаҳкамлаш ва яқинларга кўмак бериш қуролидир;

  • Хавотир манбаи эмас: Хасис ва қашшоқлик қуршовидаги одам учун эса пул доимий руҳий хавотир уйғотувчи, йўқолиб қолишдан қўрқиб фақат сандиққа тиқиладиган «бут»га айланади.

4. Ҳаёт учун масъулиятни 100% ўз зиммасига олиш

Молиявий жиҳатдан муваффақиятли шахслар ўзлари тушиб қолган қийинчиликларда иқтисодиётни, ҳукуматни, ота-онасини ёки ташқи шароитларни айбламайди:

  • «Менинг бугунги аҳволим — кечаги қарорларим натижаси, эртанги куним эса бугун нима қилишимга боғлиқ».

  • Ушбу ёндашув одамни «жабрланувчи» образидан чиқариб, ўз ҳаёти ва молиявий тақдирининг мутлақ хўжайинига айлантиради.

5. Амалий молиявий саводхонлик ва инвестиция маданияти

Фақат ижобий фикрлашнинг ўзи кифоя қилмайди, у аниқ амалий одатлар билан мустаҳкамланиши зарур:

  • Қадрлаш ва жамғариш: Топилган ҳар бир даромаднинг камида 10 фоизини энг аввало ўз келажагингиз учун ажратинг;

  • Активларга йўналтириш: Пулни инфляция еб битирмаслиги учун уни «ёстиқ остида» сақламасдан, даромад келтирувчи активларга (таълим, кўчмас мулк, бизнес лойиҳалари) тикинг;

  • Саховат ва айланма: Пул — сув каби оқиб туриши керак бўлган энергия. Муҳтожларга ёрдам бериш ва хайрия қилиш онг остига «менда бор ва бўлиша оламан» деган кучли сигнални юбориб, молиявий оқимни янада кенгайтиради.

Молиявий саводхонликШахсий ривожланишПул психологиясиИнвестиция маданияти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқПул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқ25 октябр 18:54Миллионлар бахт бермаганда: Нима учун хасислик инсонни умрбод қашшоқликда ушлаб туради?Миллионлар бахт бермаганда: Нима учун хасислик инсонни умрбод қашшоқликда ушлаб туради?Бугун 09:15Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?25 октябр 14:42Нега пул етмай қолаверади? Бой бўлиш тасодиф эмаслигини исботловчи оддий ҳақиқатларНега пул етмай қолаверади? Бой бўлиш тасодиф эмаслигини исботловчи оддий ҳақиқатлар5 ноябр 11:08“Бой ота”нинг миллионлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирган 6 та муҳим сабоғи“Бой ота”нинг миллионлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирган 6 та муҳим сабоғи2 ноябр 22:0130 ёшдан кейин англаб етиладиган ва дунёқарашни буткул ўзгартирувчи аччиқ ҳақиқатлар30 ёшдан кейин англаб етиладиган ва дунёқарашни буткул ўзгартирувчи аччиқ ҳақиқатлар29 октябр 17:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди