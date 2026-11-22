Пул завқланиш ва миннатдорчилик энергиясига келадими? Молиявий ўсишнинг асл формуласи
Сўнгги пайтларда ижтимоий тармоқлар ва мотивацион чиқишларда «Пул завқланиш, роҳатланиш ва миннатдорчилик энергиясига келади» деган фикр тез-тез учрайди. Бу қарашда ҳаётий ва психологик жиҳатдан маълум маъно бор, бироқ уни ўз-ўзидан ишлайдиган «илмий қонун» сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Аслида бу ҳолатни бошқачароқ ифодалаш мумкин: инсон ўз ҳаётидан завқланиб, бор имкониятларини қадрлаб ва миннатдорчилик билан яшаган ҳолда ҳам даромадини кўпайтириши мумкин. Чунки бундай ички кайфият инсоннинг фикрлаши, қабул қиладиган қарорлари ва кундалик ҳаракатларига бевосита ижобий таъсир кўрсатади.
Уч туйғунинг психологик асослари
Бу ерда гап сеҳрли «энергия»дан кўра, инсон психикаси ва хулқ-атворининг реал механизмлари ҳақида бормоқда:
Завқланиш инсонни янги ғоялар, имкониятлар ва фаолиятга очиқ қилади. Ўз ишидан завқ олган одам унга кўпроқ куч, эътибор ва ижодий ёндашув беради.
Роҳатланиш доимий хавотир ва шошма-шошарликни камайтиришга ёрдам беради. Хотиржам инсон эса молиявий қарорларни ҳам ваҳимасиз, пухтароқ қабул қилади.
Миннатдорчилик инсонга бор имкониятларини кўриш, ҳаётидаги ижобий жиҳатларни қадрлаш ва ўзини доимий етишмовчилик ҳолатида ҳис қилмасликка кўмаклашади.
Фақат кайфият етарлими?
Муҳим жиҳат шундаки, пул фақат ижобий кайфият орқали келмайди. Молиявий барқарорлик ва ўсиш қуйидаги реал омиллар билан ҳам чамбарчас боғлиқ:
билим ва касбий маҳорат;
тизимли меҳнат ва интизом;
бозорда талаб мавжуд бўлган маҳсулот ёки хизмат яратиш;
молиявий саводхонлик ва тўғри қарорлар.
Омил
Инсон ва молиявий натижага таъсири
Миннатдорчилик
Ички хотиржамликни ва бор имкониятларни тўғри баҳолашни шакллантиради
Завқланиш
Ҳаракатга иштиёқ, ижодкорлик ва янги имкониятларга очиқлик беради
Интизом ва меҳнат
Ғоя ва иштиёқни реал молиявий натижага айлантиради
Шу нуқтаи назардан энг кучли формула қуйидагича кўринади: миннатдорчилик — ички хотиржамликни, завқ — ҳаракатга иштиёқни, интизом эса молиявий натижани шакллантиради.
«Пулни қувиб, ҳаётдан завқ олишни унутманг. Борингизни қадрланг, ўзингиз севган иш билан шуғулланинг, имкониятлар яратинг. Пул эса қиймат яратган инсоннинг меҳнати ва тўғри қарорлари ортидан келади».
Энг асосийси, миннатдорчиликни «кам нарсага рози бўлиб, тўхтаб қолиш» деб тушунмаслик керак. Инсон бугунги кунидан миннатдор бўлган ҳолда бундан-да яхшироқ ҳаёт ва юқорироқ марраларга интилиши мумкин — бу икки тушунча бир-бирига зид эмас.
Сизнингча, молиявий муваффақиятга эришишда ички хотиржамлик ва ишдан завқ олиш муҳимроқми ёки қатъий интизом ва тизимли меҳнат? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…