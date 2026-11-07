Фақат 5% одам топа оладиган жумбоқ: Ушбу суратдаги қайси аёл эрига хиёнат қилмоқда?

·59·Фойдали
Фақат 5% одам топа оладиган жумбоқ: Ушбу суратдаги қайси аёл эрига хиёнат қилмоқда?

Ижтимоий тармоқларда мантиқий ва синчковликни синовдан ўтказувчи визуал бошқотирмалар тобора оммалашиб бормоқда. Ушбу навбатдаги расмли жумбоқ ҳам интернет фойдаланувчилари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Суратда бир қарашда бир-бирига меҳр билан боқиб турган уч жуфтлик тасвирланган. Бироқ улардан бири ўз умр йўлдошига хиёнат қилмоқда. Савол оддий, аммо жавоб топиш нозик деталларни илғашни талаб этади: қайси аёл ўз эрини алдамоқда?

Тўғри жавоб ва сирли деталь:

Кўпчилик одамлар нигоҳлар ва тана ҳаракатларига қараб чалғиб қолиши мумкин, аммо ҳақиқий сир қўл ҳаракатида яширинган:

  • Хиёнаткор қаҳрамон: Бу — чап томондаги оқ либосли, пушти сочли келинчак;

  • Фош қилувчи далил: У ўз жуфтини қучоқлаб туриб, эрининг кўзига беозор боқаётган бўлса-да, орқага яширган ўнг қўли билан ўртадаги (сариқ бош кийимли) эркакка пинҳона хат (махфий мактуб) узатмоқда.

Бундай визуал тестлар инсондан нафақат юзаки қараш, балки майда деталларга эътибор бериш қобилиятини талаб қилади. Сиз бу сирни қанчалик тез пайқадингиз?

визуал бошқотирмамантиқий тестинтеллектуал ўйинлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзингизни қадрлашни бошлаш учун 10 қатъий қоида...Ўзингизни қадрлашни бошлаш учун 10 қатъий қоида...4 август 17:48Пул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқПул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқ25 октябр 18:54Нега айнан шу қизга уйланиш керак? Туғилган кун ишора берадиНега айнан шу қизга уйланиш керак? Туғилган кун ишора беради30 июл 23:15Сизни синдиришмоқчими? Кучли шахсиятнинг 9 қоидасиСизни синдиришмоқчими? Кучли шахсиятнинг 9 қоидаси9 август 01:30Туғилган кунингиз яшираётган «аччиқ ҳақиқат» нима эканини биласизми?Туғилган кунингиз яшираётган «аччиқ ҳақиқат» нима эканини биласизми?28 июл 18:59"Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора..."Хиёнат"ни яшираётган инсон айтиши мумкин бўлган 8 ибора...11 август 06:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди