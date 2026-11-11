Бошқалар сиз билан ҳисоблашишини истасангиз, бу 8 та одатни зудлик билан тўхтатинг!

1 дақиқа ўқиш16
Бошқалар сиз билан ҳисоблашишини истасангиз, бу 8 та одатни зудлик билан тўхтатинг!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жамиятда ва шахсий муносабатларда ҳурмат қозониш учун инсон ўзини тутиш ва қадр-қимматини баҳолаш билан боғлиқ 8 та муҳим одатдан воз кечиши керак.
  • Ушбу қоидаларга кўра, ўзини кераксиз жойга тиқиштирмаслик, бошқаларнинг кутилмалари билан яшамаслик ҳамда қадрламайдиган инсонларга вақт сарфламаслик лозим.

Ҳар бир инсон жамиятда, оила ва ишхонада ўзига нисбатан ҳурмат ва эътибор бўлишини истайди. Бироқ бошқаларнинг бизга бўлган муносабати кўп жиҳатдан ўзимизни қандай тутганимиз ва ўз қадримизни қай даражада баҳолашимизга боғлиқ. Тақдим этилган мазмунли қоидалар орқали инсон ўз шахсий чегараларини ҳимоя қилиши ва атрофдагиларнинг ҳақиқий ҳурматига сазовор бўлиши мумкин бўлган 8 та муҳим қадамни кўриб чиқамиз.

Ҳурмат қозониш ва ўзни англашнинг асосий тамойиллари

Қуйидаги жадвалда жамиятда ва шахсий муносабатларда ҳурматни оширувчи асосий қоидалар жамланган:

Т/р

Ҳурмат қозониш қоидаси

Қисқача мазмуни ва изоҳ

1

Ўзингизни тиқиштиришни тўхтатинг

Сизни кутмаган ёки истамаган жойда доимий равишда ўзингизни эслатаверманг.

2

Арзон нарсаларга рози бўлманг

Ўзингиз ҳақиқий лойиқ бўлган нарсадан камроққа ёки паст муносабатга кўнманг.

3

Ўзгаларнинг кутилмалари билан яшаманг

Ҳамманинг ҳам фикрига мослашишга уриниш шарт эмас, ўз йўлингизда бўлинг.

4

Сизни қадрламайдиганларга вақт сарфламанг

Эътиборингиз ва вақтингизни фақат сизни қадрлайдиган инсонларга бағишланг.

5

Сизни танламаганларнинг ортидан югурманг

Кимдир сизни рад этган бўлса, уни ортидан мажбуран қадам ташламанг.

6

Ҳаётингизни бошқарувига йўл қўйманг

Ўз ҳаётингиз ва қарорларингизнинг эгаси ўзингиз бўлинг.

7

Машмаша ва ғийбатларга аралашманг

Бемаъни гап-сўзлар ва интригалардан ўзингизни четга олиб юринг.

8

Сизга қўнғироқ қилишмаса — ёпишманг

Муносабатларда бир томонлама ташаббус кўрсатишдан тўхтанг.

«Инсон ўз қадрини англаб етмагунча, бошқалардан ҳурмат кутишга ҳаққи йўқ. Ўз-ўзини ҳурмат қилиш бошқаларнинг ҳам сизга нисбатан муносабатини ўзгартиради».

Шахсий чегараларнинг аҳамияти

Юқоридаги қоидаларга амал қилиш кишининг ички хотиржамлиги ва ўз-ўзига бўлган ишончини мустаҳкамлайди. Кўп ҳолларда инсонлар ўз вақтини ва ҳиссиётларини қадрламасликлари туфайли бошқаларнинг ҳурматини йўқотадилар. Ўз чегараларингизни ҳимоя қилишни ўрганиш, «йўқ» дея олиш ва фақат сизни қадрлайдиган муҳитда қолиш соғлом психологик муҳитнинг гаровидир.

Сиз ушбу қоидалардан қай бирига амал қилишда қийналасиз ва қайси бири ҳаётингизда энг муҳим деб ўйлайсиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Фойдали янгиликлари