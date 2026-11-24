Ҳаётда кўп нарса аксинча ишлайди: назорат, ғазаб ва қарорлар ҳақида муҳим хулосалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳаётдаги кўплаб қонуниятлар одатий мантиққа тескари ишлайди, шунинг учун вазиятларга хотиржам ва содда қараш муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради.
- Бошқаларнинг гапи ёки хатти-ҳаракати кўпинча уларнинг ўз ички дунёсини акс эттиради, шунинг учун ғазабланиш ўрнига ўз ички кечинмаларга эътибор қаратиш лозим.
Кундалик ҳаётда кўпчилик урингани сари чарчайдиган ва тушунмовчиликларга дуч келадиган вазиятларда аслида сабаб бошқа жойда ётади: ҳаётнинг кўп қонунлари биз ўйлаган мантиққа тескари ишлайди. Шу қоидаларни англаш вазиятларга хотиржам ва содда қарашга ёрдам беради.
1. Бошқаларнинг гапи ва бизни ғазаблантирадиган ҳолатлар
Бошқалардан ўзимиз ҳақимизда эшитадиган кўплаб гаплар аслида биз ҳақимизда эмас, балки ўша инсонларнинг ички дунёси, қарашлари ва ҳолати ҳақида бўлади. Худди шундай, бошқалар ҳақидаги фикрларимиз ҳам кўпинча ўз кечинмаларимиз билан боғлиқ.
Бирон инсон бизни қанчалик қаттиқ ғазаблантирса ёки асабимизга тегса, бу вазиятда ташқарига эмас, ўз ичимизга қараш муҳим: қайси нуқта бизни бунчалик таъсирлантирмоқда?
2. Назорат ва қўйиб юбориш
Ҳамма нарсани қаттиқ ушлаб туриш ва тўлиқ назорат қилишга уриниш одатда беқарорлик ва тартибсизликни кучайтиради. Аксинча, ортиқча зўриқишни камайтириб, вазиятни қўйиб юборганда ва хотиржамлик сақланганда, кўп масалалар ўз ўрнига тушади.
3. Қарорлар ва бериш қонуни
Қарорлар: Энг муҳим қарорлар кўпинча бир сонияда туғилади, йиллаб ўйлаб юрилган масалаларнинг жавоби эса одамнинг ўзига аллақачон маълум бўлади.
Бериш ва ушлаб қолиш: Бериш орқали кўпроқ нарса қайтади, қўрқув билан ушлаб қолиш эса йўқотишларга олиб келади.
Ҳолат
Одатдаги тасаввур
Тескари (амалий) мантиқ
Назорат
Қаттиқ назорат тартиб беради
Ортиқча назорат зўриқиш ва тартибсизликни оширади
Куч ва ожизлик
Кучли кўриниш — устунлик
Ожизликни тан олиш — ҳақиқий жасорат
Катта мақсад
Биринчи қадам ҳам улкан бўлиши керак
Биринчи қадам қанчалик кичик ва оддий бўлса, шунча яхши
Муҳим ҳақиқат
Ҳақиқат фақат мураккаб жойда
Энг муҳим нарсалар оддий ва юзада
4. Куч, оғир кунлар ва катта режалар
Ташқаридан жуда кучли ва мағлубиятсиз кўринадиган одам ортида кўпинча ички қўрқув яширинган бўлади. Ўз ожизлигини тан ола билган инсон эса ҳақиқатан ҳам жасур саналади.
Қийин ва оғир кунларда ёнингда ҳақиқий яқинлар қолади, муваффақият пайтида эса вақтинчалик ҳамроҳлар кўп бўлади. Режа қанчалик катта бўлса, биринчи қадамлар шунчалик кичик ва оддий бўлиши керак. Энг муҳим нарсалар оддий ва юзада туради, ортиқча мураккаблик эса кўпинча бегона ва кераксиздир.
Сизнингча, ушбу қоидалардан қайси бири кундалик ҳаётда энг кўп унутилади ва амалда энг яхши ишлайди? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…