4 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмди
Самарқанд вилоятининг Иштихон туманида юз берган фожеа жамоатчиликни ларзага солди.
36 ёшли Насиба Элмуродова 10 апрель куни тўртинчи фарзандини дунёга келтириш учун шифохонага мурожаат қилган эди. Бироқ орадан тўрт кун ўтиб, бу қувончли воқеа оғир йўқотиш билан якунланди.
Дастлаб ҳомиланинг юрак уриши тўхтагани аниқланиб, чақалоқ нобуд бўлган. Шундан сўнг аёлнинг соғлиғи кескин ёмонлашиб, унинг аҳволи кундан-кунга оғирлашиб борган. Шифокорлар томонидан кўрсатилган муолажаларга қарамай, 14 апрель куни унинг вафот этгани ҳақида хабар берилган.
Марҳуманинг яқинлари бу фожиа ортида шифокорларнинг эътиборсизлиги бўлганини таъкидламоқда. Уларнинг айтишича, аёл шифохонага ётқизилганидан сўнг унга етарли даражада эътибор қаратилмаган.
Бироқ шифокорлар ушбу иддаоларни рад этиб, барча зарур чоралар кўрилганини билдирмоқда. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ишлари олиб борилаётгани айтилмоқда.
Мазкур воқеа жамиятда катта муҳокамаларга сабаб бўлиб, масъул ташкилотлардан аниқ ва адолатли хулоса кутаётганлар сони ортиб бормоқда.
…