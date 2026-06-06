4 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмди

·87·Жамият
4 кун ичида икки фожиа: она ва чақалоқ ҳаётдан кўз юмди

Самарқанд вилоятининг Иштихон туманида юз берган фожеа жамоатчиликни ларзага солди.

36 ёшли Насиба Элмуродова 10 апрель куни тўртинчи фарзандини дунёга келтириш учун шифохонага мурожаат қилган эди. Бироқ орадан тўрт кун ўтиб, бу қувончли воқеа оғир йўқотиш билан якунланди.

Дастлаб ҳомиланинг юрак уриши тўхтагани аниқланиб, чақалоқ нобуд бўлган. Шундан сўнг аёлнинг соғлиғи кескин ёмонлашиб, унинг аҳволи кундан-кунга оғирлашиб борган. Шифокорлар томонидан кўрсатилган муолажаларга қарамай, 14 апрель куни унинг вафот этгани ҳақида хабар берилган.

Марҳуманинг яқинлари бу фожиа ортида шифокорларнинг эътиборсизлиги бўлганини таъкидламоқда. Уларнинг айтишича, аёл шифохонага ётқизилганидан сўнг унга етарли даражада эътибор қаратилмаган.

Бироқ шифокорлар ушбу иддаоларни рад этиб, барча зарур чоралар кўрилганини билдирмоқда. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ишлари олиб борилаётгани айтилмоқда.

Мазкур воқеа жамиятда катта муҳокамаларга сабаб бўлиб, масъул ташкилотлардан аниқ ва адолатли хулоса кутаётганлар сони ортиб бормоқда.

Самарқанд вилоятиИштихон туманиНасиба Элмуродова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй бердиЖиззахда ҳаракатланиб кетаётган юк машинасида даҳшатли ёнғин рўй бердиБугун, 08:04Қашқадарёда истеъмолга яроқсиз ёғ ишлаб чиқариш фош этилдиҚашқадарёда истеъмолга яроқсиз ёғ ишлаб чиқариш фош этилдиБугун, 08:03Фарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилиндиФарғонада 6 мингдан ортиқ “Regapen” дориси мусодара қилиндиБугун, 07:48Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Кеча, 18:07Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиКеча, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди