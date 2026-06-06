Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилинди

·81·Дунё
Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилинди

Греция Мудофаа вазирлиги янги дастур доирасида армияда муҳим ўзгаришни амалга оширди. Дастлабки босқичда 72 нафар аёл кўнгилли сифатида Қуролли кучлар сафига қабул қилинди.

Ушбу янги ташаббусга кўра, 20–26 ёш оралиғидаги аёллар 12 ойлик кўнгилли ҳарбий хизматни ўташ имкониятига эга бўлди. Улар эркак ҳарбийлар билан бир хил тайёргарлик дастуридан ўтади ва армиядаги барча тартиб-қоидаларга тўлиқ риоя қилади.

Тайёргарлик жараёнини муваффақиятли якунлаган иштирокчилар белгиланган ҳарбий бўлинмаларга тақсимланади ва кейинчалик захирадаги ҳарбий хизматчилар мақомини олади. Бу эса уларнинг келгусида мамлакат мудофаа тизимида ҳам муҳим ўрин эгаллашини англатади.

Греция ҳукумати ушбу қарор орқали Қуролли кучларда аёллар улушини ошириш, армиянинг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда замонавий мудофаа тизимини янада кучайтиришни мақсад қилган.

Мазкур янгилик мамлакатда катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий ва сиёсий доираларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

ГрецияГреция Мудофаа вазирлигиҚуролли кучларГреция ҳукумати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28Рельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиРельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиБугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди