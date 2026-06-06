Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилинди
Греция Мудофаа вазирлиги янги дастур доирасида армияда муҳим ўзгаришни амалга оширди. Дастлабки босқичда 72 нафар аёл кўнгилли сифатида Қуролли кучлар сафига қабул қилинди.
Ушбу янги ташаббусга кўра, 20–26 ёш оралиғидаги аёллар 12 ойлик кўнгилли ҳарбий хизматни ўташ имкониятига эга бўлди. Улар эркак ҳарбийлар билан бир хил тайёргарлик дастуридан ўтади ва армиядаги барча тартиб-қоидаларга тўлиқ риоя қилади.
Тайёргарлик жараёнини муваффақиятли якунлаган иштирокчилар белгиланган ҳарбий бўлинмаларга тақсимланади ва кейинчалик захирадаги ҳарбий хизматчилар мақомини олади. Бу эса уларнинг келгусида мамлакат мудофаа тизимида ҳам муҳим ўрин эгаллашини англатади.
Греция ҳукумати ушбу қарор орқали Қуролли кучларда аёллар улушини ошириш, армиянинг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда замонавий мудофаа тизимини янада кучайтиришни мақсад қилган.
Мазкур янгилик мамлакатда катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий ва сиёсий доираларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
…