Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлиги
Заргарлик дўконида содир бўлган ушбу ҳолат хавфсизлик камералари томонидан тасвирга олинган. Кадрларида мижоз сифатида кирган аёл ва эркак қимматбаҳо тақинчоқлардан бирини қўлга киритиб, уни яширинча олиб қочишга урингани акс этади.
Бироқ вазиятни тезда пайқаган дўкон сотувчиси жуда чаққон ҳаракат қилиб, фирибгарнинг режасини бир зумда барбод қилади. У қимматбаҳо буюмни қўли билан тўсиб қолиб, уни ўғирланишига йўл қўймайди.
Режаси амалга ошмаганини англаган аёл ва эркак дўкон ходими билан тортишиб ўтирмасдан, воқеа жойидан тезда чиқиб кетишади. Ҳодиса қисқа фурсат ичида содир бўлгани билан, унинг видеоси ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлган.
Мазкур ҳолат дўконларда эҳтиёткорлик ва тезкорлик қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
…