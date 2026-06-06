АПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилинди
Англия Премьер-лигасида шиддатли ва жозибадор мавсум якунланганидан сўнг, навбат энг маҳоратли ижрочиларни тақдирлаш маросимларига келди. Англия профессионал футболчилар ассоциацияси (PFA) анъанага мувофиқ ортда қолган мавсумнинг энг яхши ёш ўйинчиси (Young Player of the Year) бўлишга номзод кучли олтилик футболчилар рўйхатини расман оммага тақдим этди.
Ушбу нуфузли шорт-листдан Туманли Альбион яшил майдонларида ўз ўйинлари билан миллионлаб мухлислар ва экспертлар эътирофига сазовор бўлган энг иқтидорли ёш юлдузлар ўрин олишди.
Тезкорлик, тактика ва порлоқ келажак: номзодлар олтилиги
Мазкур олий соврин учун жорий йилда Англиянинг энг етакчи ва кучли клублари тарбияланувчилари ҳамда янги харидлари ўзаро кураш олиб боришади. Совринга даъвогарлик қилаётган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олган:
Райан Шерки («Манчестер Сити») — "шаҳарликлар" таркибида ўзининг креатив узатмалари ва техник маҳорати билан ажралиб турди.
Макс Доуман («Арсенал») — Лондон клубининг ҳужумкор салоҳиятини оширишда жонбозлик кўрсатган ёш иқтидор.
Эли Жуниор Крупи («Борнмут») — мавсум давомида кутилмаган сермаҳсуллик ва тезкорлик намойиш этиб, катта клублар эътиборини тортди.
Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — Манчестер гранди марказидаги барқарор ва ишончли ўйини орқали жамоанинг ажралмас бўлагига айланди.
Рио Нгумоҳа («Ливерпуль») — мерсисайдликларнинг ҳужум чизиғида катта босим остида ҳам ўз совуққонлигини кўрсата олди.
Нико О'Райли («Манчестер Сити») — жорий мавсумнинг энг асосий кашфиётларидан бири.
Нико О'Райли: Асосий фаворит ва мавсум қаҳрамони
Ушбу нуфузли соврин учун курашда Пеп Гвардиола қўл остида порлаб чиққан Нико О'Райлининг имкониятлари анча юқори баҳоланмоқда.
Номзод футболчи
Тўп сурадиган клуби
Аввалги эришилган муваффақияти
Нико О'Райли
«Манчестер Сити»
Премьер-лига расмий сайти талқинига кўра мавсумнинг энг яхши футболчиси
Аввалроқ АПЛ раҳбарияти томонидан чемпионатнинг энг бош совринига лойиқ кўрилган О'Райли, эндиликда профессионал ҳамкасблари (PFA) томонидан ҳам энг яхши ёш ўйинчи сифатида эътироф этилишига жуда яқин турибди.
Замин шарҳи: Англия футболида PFA талқинидаги совриннинг қадри жуда баланд, чунки унда футболчиларнинг ўзлари майдонда қарши ўйнаган рақибларига овоз беришади. О'Райлининг "Манчестер Сити" таркибида кўрсатган феноменал ўйини уни нафақат ёшлар, балки катталар ўртасида ҳам мавсум қиролига айлантирди. Бироқ, Кобби Майнунинг "МЮ"даги шиддати ёки Райан Шеркининг маҳоратини ҳам инкор этиб бўлмайди. Бу олтилик ичидан ким ғолиб бўлишидан қатъи назар, жаҳон футболи яна бир даҳшатли авлодга эга бўлгани аниқ.
Англия Премьер-лигасидаги энг сўнгги янгиликлар, футбол юлдузларининг тақдирлаш маросимлари тафсилотлари ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!
…