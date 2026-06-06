АПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилинди

·69·Спорт
АПЛда энг яхши ёш футболчи бўлишга даъвогарлар рўйхати эълон қилинди

Англия Премьер-лигасида шиддатли ва жозибадор мавсум якунланганидан сўнг, навбат энг маҳоратли ижрочиларни тақдирлаш маросимларига келди. Англия профессионал футболчилар ассоциацияси (PFA) анъанага мувофиқ ортда қолган мавсумнинг энг яхши ёш ўйинчиси (Young Player of the Year) бўлишга номзод кучли олтилик футболчилар рўйхатини расман оммага тақдим этди.

Ушбу нуфузли шорт-листдан Туманли Альбион яшил майдонларида ўз ўйинлари билан миллионлаб мухлислар ва экспертлар эътирофига сазовор бўлган энг иқтидорли ёш юлдузлар ўрин олишди.

Тезкорлик, тактика ва порлоқ келажак: номзодлар олтилиги

Мазкур олий соврин учун жорий йилда Англиянинг энг етакчи ва кучли клублари тарбияланувчилари ҳамда янги харидлари ўзаро кураш олиб боришади. Совринга даъвогарлик қилаётган футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олган:

  • Райан ШеркиМанчестер Сити») — "шаҳарликлар" таркибида ўзининг креатив узатмалари ва техник маҳорати билан ажралиб турди.

  • Макс ДоуманАрсенал») — Лондон клубининг ҳужумкор салоҳиятини оширишда жонбозлик кўрсатган ёш иқтидор.

  • Эли Жуниор Крупи («Борнмут») — мавсум давомида кутилмаган сермаҳсуллик ва тезкорлик намойиш этиб, катта клублар эътиборини тортди.

  • Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — Манчестер гранди марказидаги барқарор ва ишончли ўйини орқали жамоанинг ажралмас бўлагига айланди.

  • Рио Нгумоҳа («Ливерпуль») — мерсисайдликларнинг ҳужум чизиғида катта босим остида ҳам ўз совуққонлигини кўрсата олди.

  • Нико О'Райли («Манчестер Сити») — жорий мавсумнинг энг асосий кашфиётларидан бири.

Нико О'Райли: Асосий фаворит ва мавсум қаҳрамони

Ушбу нуфузли соврин учун курашда Пеп Гвардиола қўл остида порлаб чиққан Нико О'Райлининг имкониятлари анча юқори баҳоланмоқда.

Номзод футболчи

Тўп сурадиган клуби

Аввалги эришилган муваффақияти

Нико О'Райли

«Манчестер Сити»

Премьер-лига расмий сайти талқинига кўра мавсумнинг энг яхши футболчиси

Аввалроқ АПЛ раҳбарияти томонидан чемпионатнинг энг бош совринига лойиқ кўрилган О'Райли, эндиликда профессионал ҳамкасблари (PFA) томонидан ҳам энг яхши ёш ўйинчи сифатида эътироф этилишига жуда яқин турибди.

Замин шарҳи: Англия футболида PFA талқинидаги совриннинг қадри жуда баланд, чунки унда футболчиларнинг ўзлари майдонда қарши ўйнаган рақибларига овоз беришади. О'Райлининг "Манчестер Сити" таркибида кўрсатган феноменал ўйини уни нафақат ёшлар, балки катталар ўртасида ҳам мавсум қиролига айлантирди. Бироқ, Кобби Майнунинг "МЮ"даги шиддати ёки Райан Шеркининг маҳоратини ҳам инкор этиб бўлмайди. Бу олтилик ичидан ким ғолиб бўлишидан қатъи назар, жаҳон футболи яна бир даҳшатли авлодга эга бўлгани аниқ.

Англия Премьер-лигасидаги энг сўнгги янгиликлар, футбол юлдузларининг тақдирлаш маросимлари тафсилотлари ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирргаликда кузатиб боринг!

АнглияМанчестер СитиАрсеналЛиверпульНико ЎРайли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиТоттенхемда янги давр: Даниел Левй клубнинг 25 фоиз улушини сотдиБугун, 07:36Скалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиСкалони Мессининг соғлиғи ва тикланиш жараёни хусусида баёнот бердиБугун, 07:23Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Сўнгги рақс: Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ЖЧ-2026да қатнашадими?Бугун, 07:19Германия терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиГермания терма жамоаси ва Бавария юлдузи ЖЧ олдидан жиддий жароҳат олдиБугун, 07:13Лука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаЛука Модрич «Реал Мадрид» клубига янги лавозимда қайтиши кутилмоқдаБугун, 07:04Рафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиРафаел Леао Милан жамоасини тарк этиб, Англияга кўчиб ўтмоқчиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди