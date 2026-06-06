1,5 млн обуначили ит ўғирланиб, ресторанга сотилди
Хитойда ижтимоий тармоқларда 1,5 миллион обуначига эга бўлган Чутоу лақабли Бордер Колли ити ўғирланиб, гўшти учун ресторанга сотиб юборилгани маълум бўлди. Воқеа унинг эгаси Гуо сафарда бўлган пайтда юз берган.
Кузатув камераларидаги тасвирларда икки киши итни электр скутерда олиб кетгани аниқланган. Эгаси Чутоу бўйинбоғ ва GPS-трекер тақиб юрганини таъкидлаб, полицияга мурожаат қилган. Икки ҳафталик қидирувдан сўнг гумондор топилган. Унинг айтишича, итни дайди ҳайвон деб ўйлаб, маҳаллий ресторанга атиги 180 юан (тахминан 28 доллар) эвазига сотган. Бу пайтга келиб жонивор аллақачон сўйиб, еб юборилган бўлган.
Ҳозирда ҳодиса юзасидан тергов олиб борилмоқда. Мазкур воқеа Хитой ижтимоий тармоқларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, ҳайвонларни ҳимоя қилиш қонунларини кучайтириш ҳақидаги баҳсларни яна кун тартибига олиб чиқди.
…