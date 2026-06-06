8 кишини қутқарган ўт ўчирувчи судга тортилди
АҚШда юз берган ноодатий ҳолат жамоатчилик ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
Маълум қилинишича, носозлик сабаб тўхтаб қолган аттраксионда қолиб кетган саккиз нафар йўловчини қутқаришда иштирок этган ўт ўчирувчи кутилмаган айбловга дуч келган. У эвакуация жараёнида йўловчиларни хавфсиз жойга олиб туширган.
Бироқ қутқарилган аёллардан бири уни “номуносиб жисмоний алоқа қилганлик”да айблаб, судга мурожаат қилган. Ушбу даъво ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, кўпчилик томонидан кескин танқид остига олинган.
Фойдаланувчилар изоҳларда қутқарувчини қўллаб-қувватлаб, “У ҳаётни сақлаб қолди”, “Бундай вазиятда бошқача йўл йўқ эди” каби фикрларни билдиришмоқда. Айримлар эса бундай даъволар фавқулодда хизмат ходимларининг келажакда ёрдам кўрсатишда иккиланиб қолишига олиб келиши мумкинлигидан хавотир билдиришган.
Мазкур ҳолат юзасидан суд жараёнлари давом этмоқда. Ушбу воқеа эса жамиятда қутқарувчиларнинг ҳуқуқий ҳимояси ва фавқулодда вазиятлардаги ҳаракатлари ҳақида яна бир бор муҳим саволларни кун тартибига олиб чиқди.
…