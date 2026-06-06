“Музлик даври” яна қайтмоқда — янги саргузаштлар бошланади!
Машҳур анимацион фильм "Музлик даври" мухлисларини яна бир бор хурсанд қилмоқда. Кўпчилик севиб томоша қилган ушбу мультфильмнинг янги — 6-қисми тез орада катта экранларга қайтади.
Янги қисмда қаҳрамонлар мутлақо янги ва кутилмаган муҳитга тушиб қолади. Улар бу сафар вулқонлар, қайноқ лава ва турли хавф-хатарларга бой ҳудудда навбатдаги саргузаштларни бошдан кечиради. Бу эса томошабинларга янада ҳаяжонли воқеалар ва кулгили лаҳзаларни тақдим этиши кутилмоқда.
Албатта, мультфильмнинг энг севимли қаҳрамонларидан бири — ёнғоқ ортидан қувишни ҳеч қачон тўхтатмайдиган Скрат ҳам эътибордан четда қолмайди. Бу сафар у ўзининг жажжи боласи билан бирга пайдо бўлиб, воқеаларга ўзига хос кулгили руҳ бағишлайди.
Мультфильм премьераси 2027 йил 5 февралга режалаштирилган бўлиб, мухлислар ушбу премьера санасини катта қизиқиш билан кутмоқда. Янги қисм эски қаҳрамонлар ва янги воқеалар уйғунлигида яна бир бор томошабинларни ўзига жалб қилиши шубҳасиз.
…