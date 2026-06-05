Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...

·30·Жамият
Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...

Глобал иқлим ўзгаришлари ва табиат инжиқликлари бутун инсониятни янги синовлар қаршисида қолдирмоқда. Кириб келган 2026 йилнинг ёз мавсуми Марказий Осиё минтақаси, хусусан, жонажон юртимиз учун ҳам кутилмаган ва экстремал об-ҳаво ҳодисаларига бой кечиши кутиляпти. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг (БМТ) нуфузли тузилмаси ҳисобланган Бутунжаҳон метеорология ташкилоти (WMO) экспертларининг сўнгги ҳаво прогнозига кўра, Тинч океанида кузатиладиган машҳур Эл-Ниньо иқлим феноменининг қайта фаоллашиши ҳамда глобал исиш жараёнлари бир вақтга тўғри келиб, минтақамизда ғайритабиий кучли ёмғирлар тўлқинини бошлаб беради.

Бу иқлим аномалияси дунёнинг турли нуқталарида турлича намоён бўлиши кутилмоқда. Табиат тақдим этадиган ушбу сюрпризларнинг географик харитаси қуйидагича кўриниш олган:

Дунё иқлим харитаси: Кимни сел, кимни қурғоқчилик кутмоқда?

Олимларнинг таҳлилларига кўра, Эл-Ниньо Ер юзини икки қутбга ажратиб қўяди. Бир томонда тинимсиз ёғингарчиликлар бўлса, иккинчи томон қуруқчиликдан азият чекади:

  • Ёғингарчилик эпицентрлари: Марказий Осиё давлатлари ва Америка Қўшма Штатларининг (АҚШ) жанубий ҳудудлари меъёрдан бир неча баробар кўп ёғадиган сурункали ёмғирлар марказига айланади.

  • Қурғоқчилик ҳудудлари: Австралия қитъаси, Индонезия ороллари ва Жанубий Америка мамлакатлари эса аксинча, аномал иссиқлик ва сув танқислиги шароитида қолиши прогноз қилинмоқда.

Даҳшатли куч ва юқори эҳтимоллик даражаси

Глобал об-ҳаво кузатувчиларининг хавотирига кўра, инсон омили туфайли атмосферанинг антропоген исиши (иссиқхона эффекти) Эл-Ниньо таъсирини бир неча баробарга кучайтириб юборади. Бу эса иқлимнинг олдиндан айтиб бўлмайдиган даражада кенг кўламли ва хавфли тус олишига замин яратади.

Мутахассислар ушбу табиат ҳодисасининг ривожланиш динамикасини қуйидаги фоиз кўрсаткичларида баҳолашмоқда:

Иқлим ҳодисасининг босқичи

Юз бериш ва давом этиш эҳтимоли

Таъсир даври муддати

Эл-Ниньо феноменининг фаоллашиши

80 фоиз

Жорий ёз мавсуми давомида

Иқлим аномалиясининг сақланиб қолиши

90 фоиздан юқори

Келаётган қиш фаслига қадар

Мазкур кўрсаткичлар табиат ҳодисаси шунчаки ўткинчи эмас, балки узоқ муддатли ва жиддий бўлишидан далолат беради.

БМТ раҳбарининг чақириғи ва устувор вазифалар

Ушбу вазият фонида БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш дунё ҳамжамияти ва минтақа давлатларига махсус мурожаат билан чиқди. У ўз нутқида барча мамлакатларни об-ҳаво хавфи ҳақида эрта огоҳлантирувчи замонавий рақамли тизимларни ишга туширишни тезлаштиришга ундади. Чунки ушбу аномалиянинг асоратлари нафақат жорий 2026 йилда, балки 2027 йилда ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.

Замин шарҳи: Тез-тез такрорланаётган кучли жала ва сел тошқинлари Марказий Осиё учун бегона эмас, бироқ Эл-Ниньонинг қайтиши ва WMO'нинг 90 фоизлик башорати бизни янада ҳушёр бўлишга ундайди. Тоғли ва тоғолди ҳудудларида кутилаётган эҳтимолий сел ва сув тошқинларига олдиндан пухта тайёргарлик кўриш, ариқ-анҳорлар ҳамда сой ўзанларини тозалаш минтақа давлатлари ва тегишли хизматлар учун бугунги кундаги энг муҳим вазифага айланиши шарт. Табиат офатига қарши энг кучли қурол — бу унга олдиндан тайёр туришдир.

Олдимизда турган ёз фаслининг об-ҳаво кундаликлари, иқлим ўзгаришларига оид энг қайноқ экспертлик таҳлиллари ва кундалик ҳаётингиз учун зарур бўлган барча эксклюзив янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Марказий ОсиёБутунжаҳон метеорология ташкилотиЭл-НиньоАмерика Қўшма ШтатлариАвстралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиКеча, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиҚидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиКеча, 15:27Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиҚашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиКеча, 10:00Йўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиЙўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиКеча, 09:48“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилди“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилдиКеча, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда... – Zamin.uz, 05.06.2026