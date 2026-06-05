Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошланди
Пойтахтимизда жамоат транспорти ҳаракати хавфсизлиги ва тезкорлигини таъминлаш, йўловчиларнинг манзилларига ўз вақтида етиб боришларини ташкил этиш мақсадида кескин чоралар кўрилмоқда. Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (ЙҲХБ) ходимлари автобусларнинг йўналишларда ҳеч қандай тўсиқларсиз ва эркин ҳаракатланишини йўлга қўйиш мақсадида махсус тадбирларга старт берди.
Айни пайтда йўл назорати инспекторлари пойтахт кўчаларида ташкил этилган махсус "А" чизиқли йўлаклардан фойдаланиш тартиб-қоидаларига қатъий риоя этилишини синчковлик билан назорат қилмоқдалар.
Тўсиқларга чек қўйиш ва тирбандликнинг олдини олиш
Мазкур рейд тадбирларининг бош мақсади — автобуслар учун ажратилган тасмаларда енгил автомобилларнинг ноқонуний равишда тўхтаб туриши ёки ҳаракатланиши каби салбий ҳолатларга бутунлай чек қўйишдан иборатдир. Юзага келаётган бундай тартиббузарликларнинг асосий оқибатлари қуйидагилардан иборат:
Жадвалнинг бузилиши: Автобусларнинг белгиланган қатнов вақтидан кечикишига ва бекатларда йўловчиларнинг узоқ кутиб қолишига сабаб бўлади.
Сунъий тирбандликлар: Ажратилган йўлак банд бўлгани сабабли йирик автобуслар умумий оқимга қўшилишга мажбур бўлади ва бу марказий кўчаларда тирбандлик даражасини кескин оширади.
Тезкор назорат ва қонуний жавобгарлик
ЙҲХБ вакиллари пойтахтимиздаги барча ҳайдовчиларни йўл ҳаракати қоидаларига (ЙҲҚ) сўзсиз амал қилишга ва жамоат транспорти учун ажратилган чизиқларни асоссиз равишда эгалламасликка чақиради.
Чора-тадбирлар йўналиши
Амалга ошириладиган ишлар ва оқибатлар
Бекатлар ва йўлаклар назорати
Автобус бекатлари ҳамда махсус йўлакларда қолдириб кетилган машиналар аниқланиб, уларга нисбатан чора кўрилади.
Фото ва видеофиксация
Қоидабузарликлар замонавий кузатув камералари ва инспекторларнинг боди-камералари ёрдамида қайд этиб борилади.
Маъмурий чоралар
Тартибга бўйсунмаган ва йўлакни тўсиб қўйган ҳар қандай ҳайдовчига нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда жарималар қўлланилади.
Замин шарҳи: Тошкентдек мегаполисда жамоат транспортини ривожлантиришнинг ягона йўли — автобусларга устуворлик беришдир. Бироқ, афсуски, кўплаб ҳайдовчилар ҳамон "А" йўлакларини шахсий турар жой ёки қулай ҳаракатланиш тасмаси деб ҳисоблашда давом этмоқда. ЙҲХБ томонидан бошланган ушбу қатъий рейдлар ҳайдовчилар маданиятини оширишга ва юз минглаб йўловчиларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади. Қоидаларга амал қилиш — барчамиз учун мажбурийдир.
Пойтахтимиз ҳаётидаги энг муҳим янгиликлар, йўллардаги янги тартиб ва чекловлар ҳамда автомобилчиларга оид фойдали маълумотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…