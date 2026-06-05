Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошланди

·45·Жамият
Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошланди

Пойтахтимизда жамоат транспорти ҳаракати хавфсизлиги ва тезкорлигини таъминлаш, йўловчиларнинг манзилларига ўз вақтида етиб боришларини ташкил этиш мақсадида кескин чоралар кўрилмоқда. Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (ЙҲХБ) ходимлари автобусларнинг йўналишларда ҳеч қандай тўсиқларсиз ва эркин ҳаракатланишини йўлга қўйиш мақсадида махсус тадбирларга старт берди.

Айни пайтда йўл назорати инспекторлари пойтахт кўчаларида ташкил этилган махсус "А" чизиқли йўлаклардан фойдаланиш тартиб-қоидаларига қатъий риоя этилишини синчковлик билан назорат қилмоқдалар.

Тўсиқларга чек қўйиш ва тирбандликнинг олдини олиш

Мазкур рейд тадбирларининг бош мақсади — автобуслар учун ажратилган тасмаларда енгил автомобилларнинг ноқонуний равишда тўхтаб туриши ёки ҳаракатланиши каби салбий ҳолатларга бутунлай чек қўйишдан иборатдир. Юзага келаётган бундай тартиббузарликларнинг асосий оқибатлари қуйидагилардан иборат:

  • Жадвалнинг бузилиши: Автобусларнинг белгиланган қатнов вақтидан кечикишига ва бекатларда йўловчиларнинг узоқ кутиб қолишига сабаб бўлади.

  • Сунъий тирбандликлар: Ажратилган йўлак банд бўлгани сабабли йирик автобуслар умумий оқимга қўшилишга мажбур бўлади ва бу марказий кўчаларда тирбандлик даражасини кескин оширади.

Тезкор назорат ва қонуний жавобгарлик

ЙҲХБ вакиллари пойтахтимиздаги барча ҳайдовчиларни йўл ҳаракати қоидаларига (ЙҲҚ) сўзсиз амал қилишга ва жамоат транспорти учун ажратилган чизиқларни асоссиз равишда эгалламасликка чақиради.

Чора-тадбирлар йўналиши

Амалга ошириладиган ишлар ва оқибатлар

Бекатлар ва йўлаклар назорати

Автобус бекатлари ҳамда махсус йўлакларда қолдириб кетилган машиналар аниқланиб, уларга нисбатан чора кўрилади.

Фото ва видеофиксация

Қоидабузарликлар замонавий кузатув камералари ва инспекторларнинг боди-камералари ёрдамида қайд этиб борилади.

Маъмурий чоралар

Тартибга бўйсунмаган ва йўлакни тўсиб қўйган ҳар қандай ҳайдовчига нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда жарималар қўлланилади.

Замин шарҳи: Тошкентдек мегаполисда жамоат транспортини ривожлантиришнинг ягона йўли — автобусларга устуворлик беришдир. Бироқ, афсуски, кўплаб ҳайдовчилар ҳамон "А" йўлакларини шахсий турар жой ёки қулай ҳаракатланиш тасмаси деб ҳисоблашда давом этмоқда. ЙҲХБ томонидан бошланган ушбу қатъий рейдлар ҳайдовчилар маданиятини оширишга ва юз минглаб йўловчиларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади. Қоидаларга амал қилиш — барчамиз учун мажбурийдир.

Пойтахтимиз ҳаётидаги энг муҳим янгиликлар, йўллардаги янги тартиб ва чекловлар ҳамда автомобилчиларга оид фойдали маълумотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ТошкентИчки ишлар бош бошқармасиЙўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Кеча, 18:07Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиҚидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиКеча, 15:27Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиҚашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиКеча, 10:00Йўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиЙўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиКеча, 09:48“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилди“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилдиКеча, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди