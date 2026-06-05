Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқланди

·61·Жамият
Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқланди

Автотранспорт воситаси кузовидаги идентификация белгилари бўёқ билан ёпилгани МИБ ходимларида шубҳа уйғотган.

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаш ҳар бир фуқаро ва тадбиркорнинг қонуний мажбурияти ҳисобланади. Бироқ айрим ҳолатларда қарздорлар ушбу мажбуриятларни бажаришдан бўйин товлашга уринишади.

Мажбурий ижро бюросининг Термиз туман бўлими иш юритувида қурилиш соҳасида фаолият юритувчи тадбиркорлик субъектига нисбатан судларнинг 24 та ижро ҳужжати мавжуд бўлиб, умумий қарздорлик миқдори 800 миллион сўмдан ошган.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздор жамиятга тегишли бўлган “MAN” русумли юк автомашинаси мавжудлиги аниқланиб, транспорт воситаси қидирувга берилган эди. Аммо қарздор томонидан мазкур автомашина бошқа давлат рақам белгиси билан ҳаракатланиб келингани маълум бўлди.

Олиб борилган тезкор қидирув тадбирлари самарасида юк автомашинаси Термиз шаҳар ҳудудида ҳаракатланиб юрган вақтида аниқланди. Транспорт воситаси кузовидаги идентификация белгилари бўёқ билан ёпилгани МИБ ходимларида шубҳа уйғотган. Текширув жараёнида автомашина айнан қидирувда бўлган ва қарздор жамиятга тегишли транспорт воситаси экани тасдиқланди.

Натижада автомашина белгиланган тартибда хатланиб, вақтинча сақлаш учун Бюронинг Термиз туман бўлимига олиб келинди.

Айни пайтда мазкур мол-мулкни электрон аукцион савдолари орқали реализация қилиш ҳамда тушган маблағлар ҳисобидан қарздорликни ундириш чоралари кўрилмоқда.

МАНТермизМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Бугун, 18:07Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиБугун, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиБугун, 16:42Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиҚашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинладиБугун, 10:00Йўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиЙўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиБугун, 09:48“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилди“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилдиБугун, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди