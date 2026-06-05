Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинлади

·245·Жамият
Қашқадарёда эшак гўшти савдоси: суд айбдорларга жазо тайинлади
Аудио версияси

Қашқадарё вилоятида эшак гўштини ноқонуний сақлаш ва сотиш билан шуғулланган шахсларга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Жиноят ишлари бўйича Қарши туман суди 13 май куни икки нафар айбланувчини истеъмолчилар ҳаёти ва саломатлиги хавфсизлиги талабларига жавоб бермайдиган маҳсулотларни муомалага чиқаришда айбдор деб топди.

Суд материалларига кўра, муқаддам бир неча бор судланган Қарши тумани фуқароси И.Х. ўз уйида санитария талабларига зид равишда яширин кушхона ташкил этган. У турли бозорлардан эшаклар сотиб олиб, уларни сўйиш ва гўштини сақлаш билан шуғулланган.

2025 йил 28 декабрь куни ўтказилган тезкор тадбирда унинг хонадонидан 247,2 килограмм эшак гўшти, 99 дона эшак териси ва суяклари ашёвий далил сифатида олинган. Экспертиза ушбу маҳсулотлар истеъмол учун мутлақо яроқсиз ва инсон саломатлиги учун хавфли эканини тасдиқлаган.

Судланувчи кўрсатмасида гўштни Тошкент шаҳридаги “Чорсу” бозорига олиб бориб, ит боқувчи шахсларга сотганини айтган. Шунингдек, бу ишга турмуш ўртоғининг оғир хасталиги — бош мия саратони сабаб бўлганини билдирган.

Иккинчи судланувчи Й.А. эса Қарши туманидаги “Карвон” мол бозорида рухсатномасиз гўшт маҳсулотлари савдоси билан шуғулланган. Тезкор тадбир давомида сотувчилардан, жумладан ундан ҳам, жами 127,2 килограмм эшак гўшти олиб қўйилиб, йўқ қилинган.

Дастлабки терговда айбланувчиларга “бир гуруҳ бўлиб жиноий тил бириктирган” деган айблов қўйилган бўлса-да, судда уларнинг ўзаро жиноий алоқаси исботланмади. Шу сабабли ҳар бирининг қилмишига алоҳида ҳуқуқий баҳо берилди.

Суд қарорига кўра, И.Х. 3 йил 25 кунга, Й.А. эса 1 йил 6 ойга озодликни чеклаш жазосига ҳукм қилинди. Шунингдек, уларга тунги вақтда уйдан чиқмаслик ва Қашқадарё вилояти ҳудудини тарк этмаслик каби қўшимча чекловлар юклатилди.

Қашқадарё вилоятиКарши шаҳриТошкент шаҳриЧорсу бозориКарван чорва бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Метеорологлар Марказий Осиёда аномал серёғин ёз бўлишини айтишмоқда...Кеча, 18:07Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиКеча, 17:28Алиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиАлиментдан қочган ота тандир ичидан топилдиКеча, 16:42Қидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиҚидирувдаги “MAN” Термиз кўчаларида бошқа рақам билан юргани аниқландиКеча, 15:27Йўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиЙўловчилар олдидаги уятсизлик учун 15 сутка берилдиКеча, 09:48“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилди“Чодаксой”да чўкиб кетган йигитнинг жасади бир ҳафталик қидирувдан сўнг топилдиКеча, 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди