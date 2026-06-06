Родригес Колумбия президентининг қизини ранжитгани учун танқид остида
Жанубий Америка қитъасида 2026 йилги Жаҳон чемпионати шукуҳи тобора юқори нуқтага чиқмоқда. Бироқ Колумбия терма жамоаси лагерида турнир олдидан кутилмаган ва нохуш сиёсий-ижтимоий можаро келиб чиқди. Айни пайтда мамлакат жамоатчилиги ва ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари терма жамоа сардори ва юлдузи Хамес Родригеснинг миллий терма жамоани АҚШга кузатиш маросимидаги хатти-ҳаракатларини қизғин ва кескин муҳокама қилишмоқда.
Ватан шарафини ҳимоя қилиш учун йўлга чиқаётган футболчиларни расмий кузатиш тадбири давлат даражасида ташкил этилган эди.
Расмий кузатув маросими ва миллий анъаналар
Тантанали маросим давомида Колумбия президенти Густаво Петро футболчилар билан учрашиб, уларга океан ортига жўнаб кетишларидан олдин давлатнинг юксак рамзи ҳисобланган миллий байроқни ҳамда маҳаллий маданият тимсоли бўлмиш анъанавий “вуэльтиао” шляпаларини шахсан топширди. Жуда кўтаринки руҳда бошланган тадбир якунида эса кутилмаган воқеа юз берди.
Фoтo: Getty Images
Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган ва қисқа фурсатда миллионлаб кўришлар сонини йиққан видеолавҳада қуйидаги оғриқли ҳолат акс этган:
Қизчанинг илтимоси: Президентнинг кичик қизи Антонелла Петро ушбу тадбирда иштирок этиб, ўзининг севимли кумири Хамес Родригесдан биргаликда эсдалик учун суратга тушишни илтимос қилган.
Юлдузнинг совуққонлиги: Бироқ, майдондаги сеҳрли ўйинлари билан танилган футболчи негадир тўхтамаган ва гўёки қизчанинг самимий сўровларини пайқамагандек, унга мутлақо эътибор бермай ўз йўлида давом этган.
Маъюс чеҳра: Тарқатилган кадрларда Родригес ёнидан бепарво ўтиб кетганидан сўнг, Антонелланинг юз ифодаси сезиларли даражада ўзгаргани, унинг қаттиқ хафа бўлгани ва кўнгли чўккани яққол кўриниб туради.
Ижтимоий тармоқлардаги баҳс ва норозиликлар
Ушбу видео Колумбияда ҳақиқий баҳс-мунозаралар вулқонини туғдирди. Мухлислар ва маҳаллий ОАВ вакиллари икки хил фикрга бўлинишган:
Томонларнинг қарашлари
Билдирилаётган фикрлар ва муносабатлар
Қаттиқ қораловчилар
Хамесни кибрлиликда айблаб, ёш боланинг, айниқса мамлакат раҳбари қизининг туйғуларини топташ юлдузлик мақомига мутлақо тўғри келмаслигини таъкидлашмоқда.
Оқловчилар ва ҳимоячилар
Футболчи ўша лаҳзада жуда ҳаяжонда бўлгани, хаёли бўлингани ёки шовқин сабабли қизчанинг овозини ҳақиқатдан ҳам эшитмай қолган бўлиши мумкинлигини илгари суришмоқда.
Замин шарҳи: Жаҳон чемпионати олдидан бу каби руҳий босим ва ижтимоий тармоқлардаги танқидлар терма жамоа етакчиси учун ортиқча юк бўлиши табиий. Бироқ, юлдузлик мақоми ҳар қандай вазиятда ҳам оддий ва самимий мухлисларга, айниқса ёш болаларга нисбатан эътиборли бўлишни талаб этади. Хамес Родригес ушбу тушунмовчиликка тез орада изоҳ бериши ва балки Антонелла билан алоҳида учрашиб, вазиятни юмшатиши Колумбия футболидаги ички муҳит барқарорлиги учун жуда муҳимдир.
Жаҳон чемпионати арафасидаги энг шов-шувли инсайдлар, футбол юлдузлари ҳаётидаги кутилмаган воқеалар ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…