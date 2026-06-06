Родригес Колумбия президентининг қизини ранжитгани учун танқид остида

·67·Дунё
Родригес Колумбия президентининг қизини ранжитгани учун танқид остида

Жанубий Америка қитъасида 2026 йилги Жаҳон чемпионати шукуҳи тобора юқори нуқтага чиқмоқда. Бироқ Колумбия терма жамоаси лагерида турнир олдидан кутилмаган ва нохуш сиёсий-ижтимоий можаро келиб чиқди. Айни пайтда мамлакат жамоатчилиги ва ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари терма жамоа сардори ва юлдузи Хамес Родригеснинг миллий терма жамоани АҚШга кузатиш маросимидаги хатти-ҳаракатларини қизғин ва кескин муҳокама қилишмоқда.

Ватан шарафини ҳимоя қилиш учун йўлга чиқаётган футболчиларни расмий кузатиш тадбири давлат даражасида ташкил этилган эди.

Расмий кузатув маросими ва миллий анъаналар

Тантанали маросим давомида Колумбия президенти Густаво Петро футболчилар билан учрашиб, уларга океан ортига жўнаб кетишларидан олдин давлатнинг юксак рамзи ҳисобланган миллий байроқни ҳамда маҳаллий маданият тимсоли бўлмиш анъанавий “вуэльтиао” шляпаларини шахсан топширди. Жуда кўтаринки руҳда бошланган тадбир якунида эса кутилмаган воқеа юз берди.

Родригес Колумбия президентининг қизини ранжитгани учун танқид остида

Фoтo: Getty Images

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган ва қисқа фурсатда миллионлаб кўришлар сонини йиққан видеолавҳада қуйидаги оғриқли ҳолат акс этган:

  • Қизчанинг илтимоси: Президентнинг кичик қизи Антонелла Петро ушбу тадбирда иштирок этиб, ўзининг севимли кумири Хамес Родригесдан биргаликда эсдалик учун суратга тушишни илтимос қилган.

  • Юлдузнинг совуққонлиги: Бироқ, майдондаги сеҳрли ўйинлари билан танилган футболчи негадир тўхтамаган ва гўёки қизчанинг самимий сўровларини пайқамагандек, унга мутлақо эътибор бермай ўз йўлида давом этган.

  • Маъюс чеҳра: Тарқатилган кадрларда Родригес ёнидан бепарво ўтиб кетганидан сўнг, Антонелланинг юз ифодаси сезиларли даражада ўзгаргани, унинг қаттиқ хафа бўлгани ва кўнгли чўккани яққол кўриниб туради.

Ижтимоий тармоқлардаги баҳс ва норозиликлар

Ушбу видео Колумбияда ҳақиқий баҳс-мунозаралар вулқонини туғдирди. Мухлислар ва маҳаллий ОАВ вакиллари икки хил фикрга бўлинишган:

Томонларнинг қарашлари

Билдирилаётган фикрлар ва муносабатлар

Қаттиқ қораловчилар

Хамесни кибрлиликда айблаб, ёш боланинг, айниқса мамлакат раҳбари қизининг туйғуларини топташ юлдузлик мақомига мутлақо тўғри келмаслигини таъкидлашмоқда.

Оқловчилар ва ҳимоячилар

Футболчи ўша лаҳзада жуда ҳаяжонда бўлгани, хаёли бўлингани ёки шовқин сабабли қизчанинг овозини ҳақиқатдан ҳам эшитмай қолган бўлиши мумкинлигини илгари суришмоқда.

Замин шарҳи: Жаҳон чемпионати олдидан бу каби руҳий босим ва ижтимоий тармоқлардаги танқидлар терма жамоа етакчиси учун ортиқча юк бўлиши табиий. Бироқ, юлдузлик мақоми ҳар қандай вазиятда ҳам оддий ва самимий мухлисларга, айниқса ёш болаларга нисбатан эътиборли бўлишни талаб этади. Хамес Родригес ушбу тушунмовчиликка тез орада изоҳ бериши ва балки Антонелла билан алоҳида учрашиб, вазиятни юмшатиши Колумбия футболидаги ички муҳит барқарорлиги учун жуда муҳимдир.

Жаҳон чемпионати арафасидаги энг шов-шувли инсайдлар, футбол юлдузлари ҳаётидаги кутилмаган воқеалар ва эксклюзив спорт таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Хамес РодригесКолумбияГуставо ПетроАнтонелла ПетроАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиНью-Деҳлидаги ёнғинда Ўзбекистон фуқароси ҳам ҳалок бўлдиБугун, 08:00Конгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаКонгода Эбола вируси билан боғлиқ вазият янада оғирлашмоқдаБугун, 07:53Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Владимир Путин Кремлда Герхард Шрёдер билан сирли учрашув ўтказди...Бугун, 07:38Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди