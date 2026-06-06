12 ёш деб асраб олинган қиз аслида 37 ёшли аёл бўлиб чиқди

·7.5K·Дунё
12 ёш деб асраб олинган қиз аслида 37 ёшли аёл бўлиб чиқди

Бразилияда ниҳоятда ҳайратланарли ва шов-шувли воқеа юз берди. 37 ёшли аёл ўзини 12 ёшли, зўравонликдан қочган қизалоқ сифатида кўрсатиб, бир оилани қарийб 14 ой давомида алдаб келгани аниқланган.

Маълум бўлишича, у ўзини ҳимоясиз ва ёрдамга муҳтож бола сифатида таништириб, оиланинг ишончига кирган. Оила эса унга меҳр кўрсатиб, бошпана берган ва узоқ вақт давомида уни вояга етмаган қиз деб билиб келган.

Бироқ вақт ўтиши билан айрим шубҳали ҳолатлар пайдо бўла бошлаган. Текширувлар натижасида унинг асл ёши ва шахси фош бўлган.

Тергов давомида аниқланишича, ушбу аёл аввал ҳам бошқа ҳудудларда шунга ўхшаш усул билан одамларни алдаб келган. У турли баҳоналар билан ўзини вояга етмаган сифатида кўрсатиб, ишонч қозонишга уриниб келган.

Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан у қўлга олинган ва тергов ишлари давом этмоқда. Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчиликни ҳайратга солмоқда.

Бразилия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиЯқин Шарқда вазият кескинлашди: Эрон АҚШ базаларига зарбалар бердиБугун, 07:14АҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиАҚШ суди Трампнинг иммиграция чекловларини ноқонуний деб топдиБугун, 07:10Дубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиДубай шаҳзодасининг собиқ рафиқаси ҳибсга олиндиБугун, 22:53Сониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиСониялар ичида барбод бўлган заргарлик ўғирлигиБугун, 21:28Рельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиРельсга тиқилиб қолган одам сўнгги сонияларда қутқарилдиБугун, 21:16Грецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиГрецияда аёллар илк бор армияга кўнгилли сифатида қабул қилиндиБугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди