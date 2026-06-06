12 ёш деб асраб олинган қиз аслида 37 ёшли аёл бўлиб чиқди
Бразилияда ниҳоятда ҳайратланарли ва шов-шувли воқеа юз берди. 37 ёшли аёл ўзини 12 ёшли, зўравонликдан қочган қизалоқ сифатида кўрсатиб, бир оилани қарийб 14 ой давомида алдаб келгани аниқланган.
Маълум бўлишича, у ўзини ҳимоясиз ва ёрдамга муҳтож бола сифатида таништириб, оиланинг ишончига кирган. Оила эса унга меҳр кўрсатиб, бошпана берган ва узоқ вақт давомида уни вояга етмаган қиз деб билиб келган.
Бироқ вақт ўтиши билан айрим шубҳали ҳолатлар пайдо бўла бошлаган. Текширувлар натижасида унинг асл ёши ва шахси фош бўлган.
Тергов давомида аниқланишича, ушбу аёл аввал ҳам бошқа ҳудудларда шунга ўхшаш усул билан одамларни алдаб келган. У турли баҳоналар билан ўзини вояга етмаган сифатида кўрсатиб, ишонч қозонишга уриниб келган.
Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан у қўлга олинган ва тергов ишлари давом этмоқда. Мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчиликни ҳайратга солмоқда.
…