Фуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилди

·45·Жамият
Фуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилди

Фуқаролик ишлари бўйича Наманган туманлараро судининг 2022 йил 31 октябрдаги суд буйруғига асосан, қарздор Х. А дан ундирувчи М. Д фойдасига икки нафар фарзандининг моддий таъминоти алимент ундириш белгиланган.

Бироқ қарздор зиммасига юклатилган мажбуриятларни ўз вақтида бажармасдан, 116 млн. сўм миқдорида алимент қарздорлиги юзага келишига сабаб бўлган.

Мазкур ҳолат юзасидан қарздорга нисбатан қонуний чоралар кўрилиб, 2026 йил 19 октябрь куни жиноят ишлари бўйича Наманган туман суди томонидан Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 47-моддаси тўртинчи қисмига асосан 15 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.

Кўрилган чоралар натижасида қарздорнинг яқин қариндошлари томонидан 116 миллион сўм миқдоридаги алимент қарздорлиги тўлиқ тўлаб берилди.

Ушбу ҳолат ота-оналарнинг фарзандлари олдидаги моддий таъминот мажбуриятларини ўз вақтида ва виждонан бажариши нақадар муҳим эканини яна бир бор кўрсатади.

НаманганалиментМаъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексМажбурий ижро бюроси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 суткага қамаш даври тугади: Конституциявий суд чегарадаги эски тартибни бекор қилди10 суткага қамаш даври тугади: Конституциявий суд чегарадаги эски тартибни бекор қилди25 сентябр 22:27Боғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўладиБоғотда ота чет давлатга чиқиб кетиши учун 100 млн сўм алимент пулини олдиндан тўладиКеча 21:57Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жарима12 сентябр 16:57Қидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилдиҚидирувда бўлган отадан алимент қарзи тўлиқ ундирилди29 сентябр 18:03Нонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керакНонвойлик - қадрли касб, бироқ фарзанд олдидаги мажбурият унутилмаслиги керак23 сентябр 10:42Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди