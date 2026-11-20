Бухорода аёл ҳамкасбига шаҳвоний шилқимлик қилган жарроҳ 5 суткага қамалди
Бухоро вилоятининг Жондор туманида жарроҳ шифокор касб байрами муносабати билан ўтказилган тадбирда аёл ҳамкасбига нисбатан номақбул ҳаракатлар содир этгани учун маъмурий жавобгарликка тортилди.
Воқеа 2026 йил 6 ноябрь куни Тиббиёт ходимлари куни муносабати билан ташкил этилган тадбирда юз берган. Жарроҳ бўлиб ишловчи Б.Б. тадбир давомида спиртли ичимлик истеъмол қилиб, аёл ҳамкасбига шилқимлик қилган.
Аёл ундан бундай ҳаракатларни тўхтатишни сўраган. Бироқ шифокор кейинчалик ҳам унга жинсий алоқа қилишни таклиф этувчи шаҳвоний мазмундаги SMS-хабарлар юборган.
Суд мажлисида Б.Б. айбига иқрор бўлиб, ҳамкасбидан узр сўраган. Аммо жабрланувчи уни кечирмаслигини билдириб, нисбатан оғирроқ жазо тайинлашни сўраган.
Маълум бўлишича, дастлаб ҳолат майда безорилик сифатида баҳоланган. Бироқ суд шифокорнинг ҳаракатларини шаҳвоний шилқимлик деб топиб, ишни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисми бўйича қайта квалификация қилган.
Жиноят ишлари бўйича Жондор туман суди қарори билан шифокорга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…