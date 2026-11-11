Президент хавфсизлигини кимлар қўриқлайди? Бугун улар касб байрамини нишонламоқда

2 дақиқа ўқиш0
Президент хавфсизлигини кимлар қўриқлайди? Бугун улар касб байрамини нишонламоқда

Ҳар йили 11 ноябрь санаси Ўзбекистон Республикасида мамлакат раҳбарияти хавфсизлигини таъминлашдек масъулиятли ва шарафли вазифани бажариб келаётган фидойи ходимларнинг касб байрами — Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат хавфсизлиги хизмати ходимлари куни сифатида кенг нишонланади. Ушбу сана юртимизда тинчлик, осойишталик ва давлатчилик асосларини мустаҳкамлаш йўлидаги хизматлар эътироф этиладиган муҳим кунлардан биридир.

Хизматнинг асосий йўналишлари ва масъулияти

Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат хавфсизлиги хизмати ходимлари ўз зиммасига ўта муҳим ва стратегик вазифаларни олган:

  • Давлат раҳбари хавфсизлиги: Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаёти, соғлиғи ва хавфсизлигини таъминлаш.

  • Қўриқланадиган шахслар ва объектлар: Қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда қўриқланиши лозим бўлган шахслар ҳамда муҳим давлат объектларининг хавфсизлигини саъй-ҳаракатлар билан ҳимоя қилиш.

  • Юқори интизом ва профессионализм: Ўз хизмат бурчини юқори даражада, масъулият ва қатъият билан бажариш.

Байрам ва хизмат параметрлари

Асосий маълумотлар ва саналар

Касб байрами санаси

Ҳар йили 11 ноябрь куни нишонланади

Қонунчилик асоси

2021 йил 6 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида»ги қонун

Асосий фаолият мақоми

Президент ва қўриқланадиган шахслар ҳамда объектлар хавфсизлигини таъминлаш

Муҳим эслатма

Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) органлари ходимлари куни алоҳида байрам бўлиб, ҳар йили 26 сентябрь куни нишонланади

«Давлат раҳбари ва стратегик объектлар хавфсизлигини таъминлаш — кундалик машаққатли меҳнат, юксак профессионализм ҳамда Ватанга садоқатни талаб этувчи муқаддас бурчдир».

Ҳуқуқий асослар ва муҳим фарқ

Мазкур махсус хизматнинг фаолияти, унинг ҳуқуқий мақоми ва ваколатлари 2021 йил 6 июлда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида»ги қонун билан қатъий тартибга солинади.

Шу билан бирга, кенг жамоатчилик адашиб кетмаслиги муҳим бўлган жиҳат — ушбу хизмат кўпчиликка маълум бўлган Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) органларидан фарқ қилади. Эслатиб ўтамиз, ДХХ органлари ходимлари куни алоҳида сана сифатида ҳар йили 26 сентябрь куни нишонланади.

Касб байрами муносабати билан мамлакатимиз тинчлиги ва хавфсизлиги йўлида сидқидилдан хизмат қилаётган барча соҳа ходимларини чин қалбдан муборакбод этамиз!

Сизнингча, давлат хавфсизлиги ва раҳбариятни қўриқлаш соҳасида фаолият юритадиган ходимларга қўйиладиган асосий талаблар қандай бўлиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари