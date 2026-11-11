Президент хавфсизлигини кимлар қўриқлайди? Бугун улар касб байрамини нишонламоқда
Ҳар йили 11 ноябрь санаси Ўзбекистон Республикасида мамлакат раҳбарияти хавфсизлигини таъминлашдек масъулиятли ва шарафли вазифани бажариб келаётган фидойи ходимларнинг касб байрами — Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат хавфсизлиги хизмати ходимлари куни сифатида кенг нишонланади. Ушбу сана юртимизда тинчлик, осойишталик ва давлатчилик асосларини мустаҳкамлаш йўлидаги хизматлар эътироф этиладиган муҳим кунлардан биридир.
Хизматнинг асосий йўналишлари ва масъулияти
Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат хавфсизлиги хизмати ходимлари ўз зиммасига ўта муҳим ва стратегик вазифаларни олган:
Давлат раҳбари хавфсизлиги: Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳаёти, соғлиғи ва хавфсизлигини таъминлаш.
Қўриқланадиган шахслар ва объектлар: Қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда қўриқланиши лозим бўлган шахслар ҳамда муҳим давлат объектларининг хавфсизлигини саъй-ҳаракатлар билан ҳимоя қилиш.
Юқори интизом ва профессионализм: Ўз хизмат бурчини юқори даражада, масъулият ва қатъият билан бажариш.
Байрам ва хизмат параметрлари
Асосий маълумотлар ва саналар
Касб байрами санаси
Ҳар йили 11 ноябрь куни нишонланади
Қонунчилик асоси
2021 йил 6 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида»ги қонун
Асосий фаолият мақоми
Президент ва қўриқланадиган шахслар ҳамда объектлар хавфсизлигини таъминлаш
Муҳим эслатма
Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) органлари ходимлари куни алоҳида байрам бўлиб, ҳар йили 26 сентябрь куни нишонланади
«Давлат раҳбари ва стратегик объектлар хавфсизлигини таъминлаш — кундалик машаққатли меҳнат, юксак профессионализм ҳамда Ватанга садоқатни талаб этувчи муқаддас бурчдир».
Ҳуқуқий асослар ва муҳим фарқ
Мазкур махсус хизматнинг фаолияти, унинг ҳуқуқий мақоми ва ваколатлари 2021 йил 6 июлда қабул қилинган «Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида»ги қонун билан қатъий тартибга солинади.
Шу билан бирга, кенг жамоатчилик адашиб кетмаслиги муҳим бўлган жиҳат — ушбу хизмат кўпчиликка маълум бўлган Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) органларидан фарқ қилади. Эслатиб ўтамиз, ДХХ органлари ходимлари куни алоҳида сана сифатида ҳар йили 26 сентябрь куни нишонланади.
Касб байрами муносабати билан мамлакатимиз тинчлиги ва хавфсизлиги йўлида сидқидилдан хизмат қилаётган барча соҳа ходимларини чин қалбдан муборакбод этамиз!
Сизнингча, давлат хавфсизлиги ва раҳбариятни қўриқлаш соҳасида фаолият юритадиган ходимларга қўйиладиган асосий талаблар қандай бўлиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…