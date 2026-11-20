Қанотларини ёйган лайлак видеоси миллионлаб томоша йиғди: Қуш нега бундай ҳолатда туради?
2026 йил ноябрь ойи ўрталарида бетон электр устуни тепасида қанотларини кенг ёйган ҳолда қимирламай турган лайлак акс этган видео ижтимоий тармоқларда — Instagram, YouTube ва Facebook платформаларида вирус каби тарқалиб, миллионлаб томошалар йиғди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари қушнинг бундай сирли, хотиржам ва салобатли туришини интернет сленги билан «aura farming» (ўзига хос салобат ва ишонч намойиш этиш) деб атаб, ушбу кадрларни ҳазил тариқасида машҳур кино қаҳрамонларининг саҳналарига қиёслашмоқда.
Орнитологлар нима дейди?
Фойдаланувчилар наздида «кино қаҳрамонидек» кўринган ушбу ҳолат аслида қушлар оламидаги табиий хатти-ҳаракат — қанотларни ёзиш (wing-spreading) ҳисобланади. Мутахассислар бунинг бир нечта амалий сабабларини қайд этади:
Мувозанатни сақлаш: Устуннинг ингичка юқори қисмида турганда шамол эсганда ёки ҳаракат пайтида йиқилиб тушмаслик учун ёйилган қанотлар табиий балансир вазифасини бажаради.
Патларни қуритиш: Ёмғир, сув ёки эрталабки шудринг сабаб намланган патларни қуёш ва шамол ёрдамида тезроқ қуритиш учун қуш шу ҳолатга ўтади.
Тана ҳароратини бошқариш: Қуш қанотларини кенг очиш орқали қуёш нурида баданини илитади ёки иссиқ ҳавода ортиқча иссиқликни чиқариб, танасини совутади.
Кузатиш жиҳати
Маълумот
Тарқалиш вақти ва платформалар
2026 йил ноябрь ўрталари; Instagram, YouTube, Facebook
Интернетдаги талқин
«Aura farming» сленги, кино қаҳрамонлари билан ҳазил қиёслашлар
Қушнинг тахминий тури
Оқ лайлак ёки Осиё очиқ тумшуқли лайлаги
Тасвирга олинган давлат
Расман тасдиқланмаган
Кадрдаги қуш ва тасвир тафсилотлари
Видеонинг айнан қайси давлатда тасвирга олингани расман тасдиқланмаган. Бироқ тарқалган кадрлардаги қуш ташқи кўринишидан оқ лайлак ёки Осиё очиқ тумшуқли лайлагига ўхшаши қайд этилган. Баланд устун учида қимирламай турган тасвир табиатдаги оддий мослашув жараёни қандай қилиб интернетда янги мемга айланиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, оддий табиат кадрларининг ижтимоий тармоқларда бу қадар тез вирусга айланишига кўпроқ нима сабаб бўлади — қушнинг салобатли ҳолатими ёки фойдаланувчиларнинг ҳазиломуз талқинлари? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…