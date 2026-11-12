Қўқонлик табиб Жалолиддин Машариповни “даволади”ми? (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Жалолиддин Машарипов билан қўқонлик табиб Иқбол Солиев ўртасидаги учрашув акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Лавҳада табиб футболчининг боши ва елка қисмига қўллари билан таъсир ўтказаётгани кўринади. Сеансдан сўнг Машарипов ўзини бироз яхшироқ ҳис қилаётганини билдирган.
Эслатиб ўтамиз, футболчи 2026 йилги Жаҳон чемпионати арафасида бел қисмидаги муаммолар сабаб миллий терма жамоанинг якуний таркибидан чиқарилган эди. ЎФА маълумотига кўра, МРТ текширувида унда умуртқалараро диск чурраси қайта зўрайгани аниқланган.
Машарипов аввалроқ ушбу муаммо 5–6 йилдан бери борлигини айтган. У 2026 йил июн ойида ўзини яхши ҳис қилаётганини ва тикланиш жараёни давом этаётганини билдирган.
Таъкидлаш жоизки, табиб билан ўтказилган сеанс футболчининг умуртқалараро диск чурраси даволанганини англатмайди. Муолажанинг самараси ёки футболчининг соғлиғидаги ўзгаришлар ҳақида ҳозирча тиббий хулоса эълон қилинмаган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…