Тақиқланган жойда қолдирилган машинани эвакуатор олиб кетса, қанча жарима тўланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида автомобилни тақиқланган жойда қолдириш қоидабузарлик жаримаси ҳамда эвакуация ва жарима майдончаси хизматлари учун тўловларни ўз ичига олган жиддий молиявий харажатларга сабаб бўлади.
- 2026 йил 1 сентябрдан белгиланган 440 000 сўмлик базавий ҳисоблаш миқдори асосида қоидабузарлик учун 880 000 сўм жарима, эвакуация ва сақлаш хизматлари учун эса ҳар бир км ва сутка учун 88 000 сўмгача ҳақ тўланади.
Тошкент шаҳрида автоуловларни тақиқланган жойларда қолдириш ёки тўхташ қоидаларини бузиш жиддий молиявий оқибатларга олиб келади. Агар сизнинг автомобилингиз эвакуатор томонидан олиб кетилса, умумий харажат қоидабузарлик жаримаси ҳамда эвакуация ва жарима майдончаси хизматлари учун тўловлардан иборат бўлади.
2026 йил 1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ) 440 000 сўм этиб белгиланганини инобатга олиб, умумий тўлов миқдорини ҳисоблаб чиқамиз.
1. Қоидабузарлик учун жарима
Тўхташ ёки тўхтаб туриш қоидаларини бузиш (Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 128-6-моддаси) учун қуйидагича жарима белгиланган:
Асосий жарима: 2 БҲМ миқдорида — 880 000 сўм.
Чегирмали тўлов: Жаримани тезроқ тўлаш орқали сезиларли даражада тежаш мумкин:
Қарор чиқарилган кундан бошлаб 15 кун ичида тўланса — 50% чегирма билан 440 000 сўм.
30 кун ичида тўланса — 30% чегирма билан 616 000 сўм.
2. Эвакуатор ва жарима майдончаси тарифлари
Тошкент шаҳар ҳокимининг қарори билан эвакуация хизмати ва жарима майдончасида сақлаш учун энг юқори (чекланган) тарифлар тасдиқланган:
Эвакуация хизмати: Ҳар бир босиб ўтилган километр учун БҲМнинг 20 фоизигача — 88 000 сўмгача. Шу билан бирга, умумий ташиш нархи 4 БҲМ дан, яъни 1 760 000 сўмдан ошмаслиги белгиланган.
Жарима майдончасида сақлаш: Ҳар бир сутка учун БҲМнинг 20 фоизигача — 88 000 сўмгача.
Ҳисоб-китоб мисоли: Тасаввур қилинг, автомобилингиз 3 км узоқликдаги жарима майдончасига олиб кетилди ва у ерда 1 сутка турди. Бу ҳолатда эвакуация ва сақлаш учун умумий тўлов:
Эвакуация: 3 км × 88 000 сўм = 264 000 сўм.
Сақлаш: 1 сутка × 88 000 сўм = 88 000 сўм.
Жами қўшимча харажат: 352 000 сўм.
Бунга қоидабузарлик жаримасини (агар 15 кун ичида тўланса — 440 000 сўм) қўшганда, умумий харажат тахминан 792 000 сўмни ташкил этади.
Харажат тури
Тафсилотлар ва нархлар
Парковка жаримаси (128-6)
880 000 сўм (15 кунда 440 000 сўм)
Эвакуация хизмати (масофага қараб)
88 000 сўмгача (бир км учун)
Жарима майдонида сақлаш (суткасига)
88 000 сўмгача
Муҳим янгилик (2026 йил 24 декабрдан)
Вазирлар Маҳкамасининг 508-сонли қарорига мувофиқ, 2026 йил 24 декабрдан бошлаб Тошкент шаҳрида эвакуация жараёни тўлиқ ягона электрон тизимга ўтказилмоқда. Бу ҳайдовчилар учун бир қанча ўзгаришларни англатади:
Жараённи тўхтатиш: Агар ҳайдовчи машинани эвакуаторга юклаш бошлангунга қадар етиб келса ва қоидабузарликни бартараф этса (масалан, машинани ўзи ҳайдаб кетса), автомобиль олиб кетилмайди. Бундай ҳолатда ҳайдовчига фақат нотўғри жойда қолдиргани учун парковка жаримаси ёзилади. Бироқ, эвакуаторга юклаш жараёни бошланиб бўлган бўлса, уни тўхтатиб бўлмайди.
Машинани қайтариб олиш: Жарима майдончасидан автомобилни олиб чиқиш учун аввал қоидабузарлик тўлиқ бартараф этилиши керак (яъни жарима ва барча хизмат ҳақлари тўланган бўлиши керак). Шундан сўнг, электрон тизим орқали бериладиган QR-кодли рухсатнома асосида машинани майдончадан олиб чиқиш мумкин бўлади.
Сизнингча, 700-800 минг сўмгача тушувчи ушбу молиявий жазо чоралари ҳайдовчиларни тақиқланган жойларда машина қолдиришдан қайтариш учун етарли даражадами? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
- #Тошкент шаҳар ҳокимлиги
- #Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс
- #Вазирлар Маҳкамасининг 508-сонли қарори
- #Йўл ҳаракати қоидалари
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…