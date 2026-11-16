Аянчли ҳодиса: Тошкентда икки нафар вояга етмаган қизига нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган ота ҳибсга олинди

1 дақиқа ўқиш33
Аянчли ҳодиса: Тошкентда икки нафар вояга етмаган қизига нисбатан жинсий зўравонликда гумонланган ота ҳибсга олинди

Тошкент шаҳрининг Яккасарой туманида икки нафар вояга етмаган қизига нисбатан жинсий тажовуз содир этганликда гумонланаётган эркак ҳибсга олинди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов Batafsil.uz нашрига маълум қилган.

Қайд этилишича, мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 129-моддаси 3-қисми ҳамда 228-моддаси билан жиноят иши қўзғатилган.

Ҳозирда тергов доирасида жабрланувчиларнинг кўрсатмалари текширилмоқда. Шунингдек, суд-психиатрия ва суд-психологик экспертизалари тайинланган. Экспертиза хулосалари олингач, ишни судга юбориш масаласи бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ижтимоий тармоқларда икки нафар вояга етмаган қизнинг онаси турмуш ўртоғини фарзандларига нисбатан жинсий зўравонлик содир этганликда гумон қилаётгани ҳақида мурожаат эълон қилинган эди. Аёлнинг билдиришича, у бу ҳолатдан 2026 йил 25 июль куни хабар топган ва шу муносабат билан прокуратурага ариза билан мурожаат қилган.

Болалар омбудсмани вакили ҳам мазкур ишни назоратга олганини маълум қилган. Унга кўра, тергов давомида вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари таъминланиши кузатиб борилмоқда.

Айни пайтда иш юзасидан тергов давом этмоқда. Гумон қилинаётган шахснинг айби суд томонидан тасдиқланмагунча у айбсиз ҳисобланади.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари