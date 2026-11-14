Блогер Кокош, Барчин Ғофурова ва Ниҳола Ражабова қамоқ жазосига ҳукм қилинди (видео)
Тошкентда блогер Кокош номи билан танилган Комила Абдуқодирова, Барчин Ғофурова ҳамда Ниҳола Ражабовага нисбатан чиқарилган суд ҳукми эълон қилинди. Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар суди судлов ҳайъатининг апелляция инстанцияси қарорига кўра, учала аёл ҳам бир нечта модда бўйича айбдор деб топилди.
Мазкур можаро 2025 йил апрель ойида бошланган. Ўша вақтда блогер Кокош ошқозонини кичрайтириш бўйича операция ўтказганидан кейин унинг аҳволи ёмонлашгани ортидан клиника ва жарроҳ билан боғлиқ келишмовчилик юзага келган.
Тарқалган маълумотларга кўра, можаро давомида операцияни амалга оширган жарроҳдан 35 минг доллар талаб қилинган.
Суд ҳукмига мувофиқ, Комила Абдуқодирова, Барчин Ғофурова ва Ниҳола Ражабова Жиноят кодексининг 165-моддаси 3-қисми «а» банди, 139-моддаси 2-қисми ҳамда 140-моддаси 3-қисми «а» бандида назарда тутилган жиноятларни содир этишда айбдор деб топилган.
Натижада Комила Абдуқодировага 3 йил 6 ой, Барчин Ғофуровага 4 йил, Ниҳола Ражабовага эса 4 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…