Генерал-майор Омониллахон Ҳожиакбаров 15 йилга қамалди: унга қандай айблов қўйилган?
Ўзбекистон Республикаси Электрон технологияларини ривожлантириш маркази раҳбари, генерал-майор Омониллахон Ҳожиакбаров 15 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди. Kun.uz манбасига кўра, ҳарбий суд уни давлат сирларини ошкор қилиш ҳамда мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш билан боғлиқ моддалар бўйича айбдор деб топган.
Ҳозирча ишнинг барча тафсилотлари жамоатчиликка маълум қилинмаган. Бироқ суд ҳукмида қайд этилган Жиноят кодекси моддаларига қараганда, иш давлат сирларини муҳофаза қилиш ва ҳарбий мансаб ваколатларидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳолатларни қамраб олади.
Суд қайси моддалар бўйича ҳукм чиқарган?
Омониллахон Ҳожиакбаровнинг иши ҳарбий судда кўриб чиқилган. Суд уни Жиноят кодексининг қуйидаги нормалари бўйича айбдор деб топган:
162-модда 1-қисми — давлат сирларини ошкор қилиш;
301-модда 3-қисми «а» банди — ҳокимиятни суиистеъмол қилиш ёки ҳокимият ваколати доирасидан четга чиқиш билан боғлиқ жиноят.
Ушбу моддалар бўйича қонунда назарда тутилган жазолар бир-биридан фарқ қилади. Жумладан, Жиноят кодексининг 162-моддаси 1-қисмида уч йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган.
301-модданинг 3-қисми «а» банди эса оғирроқ жавобгарликни назарда тутади. Унга мувофиқ, ўн йилдан ўн беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин.
Суд Ҳожиакбаровга нисбатан 15 йиллик қамоқ жазосини тайинлаган. Бироқ ҳукмда жазо тайинлаш тартиби, жумладан, жазоларни қўшиш ёки бошқа ҳуқуқий ҳолатлар қандай ҳисобга олингани ҳақида қўшимча маълумот келтирилмаган.
Электрон технологияларни ривожлантириш маркази қандай ташкилот?
Омониллахон Ҳожиакбаров раҳбарлик қилган Электрон технологияларни ривожлантириш маркази электрон ва ахборот-коммуникация технологиялари, ахборот тизимлари ҳамда давлат органларининг рақамли инфратузилмаси соҳасида фаолият юритувчи давлат муассасаси ҳисобланади.
Марказ фаолияти электрон технологиялар ва ахборот тизимларини ривожлантириш, давлат органлари ва ташкилотлари ўртасида электрон ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳамда ахборот алмашинуви тизимлари билан боғлиқ жараёнларни қамраб олади.
Шу боис ташкилот раҳбарига нисбатан давлат сирларини ошкор қилиш ва мансаб ваколатларини суиистеъмол қилиш моддалари бўйича ҳукм чиқарилгани алоҳида эътибор тортмоқда.
Ишнинг бошқа тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган
Cуд жараёнининг барча тафсилотлари, давлат сирлари билан боғлиқ ҳолатнинг мазмуни ва жиноят ишидаги бошқа эпизодлар ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Шунингдек, суд ҳукми қонуний кучга кирган-кирмагани ва ҳимоя томони унинг устидан шикоят қилган-қилмагани ҳақида ҳам хабарда аниқ маълумот йўқ.
Ҳозирча маълум бўлган асосий факт — Электрон технологияларни ривожлантириш маркази раҳбари, генерал-майор Омониллахон Ҳожиакбаров ҳарбий суд ҳукми билан 15 йилга озодликдан маҳрум этилганидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…