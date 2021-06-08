23:00 / 10.06.2021
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Жамият

Шавкат Мирзиёев Тожикистоннинг юксак давлат ордени билан мукофотланди

Шавкат Мирзиёев Тожикистоннинг юксак давлат ордени билан мукофотланди

Фото: «Khovar.tj»
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистон Республикасида бўлиб турибди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев Тожикистоннинг юксак давлат мукофоти — биринчи даражали «Зарринтож» ордени билан мукофотланди.

Орденни давлатимиз раҳбарига Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон тантанали равишда топширди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот котиби маълум қилди.

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