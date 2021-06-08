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Шавкат Мирзиёев Тожикистоннинг юксак давлат ордени билан мукофотланди
Фото: «Khovar.tj»
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистон Республикасида бўлиб турибди.
Президентимиз Шавкат Мирзиёев Тожикистоннинг юксак давлат мукофоти — биринчи даражали «Зарринтож» ордени билан мукофотланди.
Орденни давлатимиз раҳбарига Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон тантанали равишда топширди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот котиби маълум қилди. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
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