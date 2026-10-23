Пул кўпайган сари дўстлар камаядими? Олимлар ҳаётдаги ушбу боғлиқликни ўрганди
Инсоннинг даромади ошгани сари унинг дўстлари билан мулоқоти ҳам камайиши мумкинми? Пул топиш, карьера ва шахсий мақсадлар ортидан қувиш одамнинг ижтимоий ҳаётига қандай таъсир қилади? Бу саволлар кўпчиликни ўйлантиради. Чунки баъзан бир пайтлар ҳар куни гаплашган дўстингиз вақт ўтиши билан камроқ қўнғироқ қила бошлайди, учрашувларга келмай қўяди ва гўёки сиздан узоқлашгандек туюлади. Аммо бу ҳар доим ҳам кибр ёки муносабатларнинг совуши дегани эмас.
Даромад, кундалик турмуш тарзи ва ижтимоий муносабатлар ўртасидаги боғлиқлик мураккаб масала. Молиявий имкониятлар ўзгариши билан инсоннинг кун тартиби, қизиқишлари, устувор мақсадлари ва атрофидаги одамлар доираси ҳам ўзгариши мумкин. Бироқ даромад ошиши ҳар бир инсонни дўстларидан узоқлаштиради, деган хулоса чиқариш учун ишончли илмий далиллар зарур.
Нега кўпроқ пул топа бошлаган одам дўстлари билан камроқ кўришиши мумкин?
Даромаднинг ошиши инсон ҳаётида катта ўзгаришларни юзага келтириши мумкин. Янги иш, юқори лавозим, тадбиркорлик ёки қўшимча даромад манбалари кўпроқ имкониятлар билан бирга янги масъулиятларни ҳам олиб келади.
Бундай вазиятда инсоннинг кундалик ҳаётида бир нечта ўзгариш кузатилиши мумкин:
Вақт танқислиги. Иш, бизнес, янги лойиҳалар ва оилавий мажбуриятлар учун кўпроқ вақт ажратилади. Натижада дўстлар билан учрашишга вақт камроқ қолиши мумкин.
Устувор мақсадларнинг ўзгариши. Илгари бўш вақтнинг катта қисмини дўстлар билан ўтказган инсон энди карьера, молиявий барқарорлик ёки оилавий режаларга кўпроқ эътибор қаратиши мумкин.
Қизиқишлар ва турмуш тарзининг фарқланиши. Даромадлар ўртасидаги фарқ катталашган сари дам олиш усуллари, саёҳатлар ва кундалик одатлар ҳам ўзгариши эҳтимолдан холи эмас.
Ижтимоий доиранинг янгиланиши. Янги иш ёки бизнес орқали инсон янги танишлар орттиради. Бу эса аввалги дўстлар билан мулоқотга ажратиладиган вақтга таъсир қилиши мумкин.
Шу билан бирга, бундай ўзгаришлар ҳаммада бир хил кечмайди. Айрим инсонлар даромади ошганидан кейин ҳам эски дўстлари билан яқин алоқани сақлаб қолади, бошқалар эса ҳаётидаги янги вазифалар сабаб камроқ учраша бошлайди.
Пул кўпайса, ёлғизлик ҳам ортадими?
Молиявий муваффақият ва ёлғизлик бир хил тушунчалар эмас. Инсоннинг кўпроқ пул топиши унинг албатта ёлғиз қолишини англатмайди. Бироқ бандлик, юқори масъулият ва вақт етишмаслиги яқин муносабатларга етарлича эътибор беришни қийинлаштириши мумкин.
Бу ерда муҳим фарқ бор: ёлғиз қолишни танлаш ва ўзини ёлғиз ҳис қилиш бир нарса эмас.
Баъзи одамлар ишдан кейин тинч муҳитда дам олишни ёқтиради, бошқалар эса муваффақиятга эришган сари дўстлари билан кўпроқ вақт ўтказишга ҳаракат қилади. Инсоннинг характери, оилавий шароити, шахсий қадриятлари ва ижтимоий эҳтиёжлари ҳам бунда муҳим ўрин тутади.
Шунинг учун даромад ва ижтимоий фаоллик ўртасидаги эҳтимолий боғлиқликни барчага тегишли қатъий қоида сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Дўстингиз камроқ қўнғироқ қила бошладими? Дарҳол хулоса чиқарманг
Аввал сиз билан тез-тез кўришган дўстингиз энди камроқ вақт ажратаётган бўлса, бунинг сабаби фақат пул ёки муваффақият бўлмаслиги мумкин.
У янги иш бошлаган, оилавий масъулиятлари ортган, қийин даврни бошдан кечираётган ёки ўз олдига янги мақсадлар қўйган бўлиши мумкин. Баъзан инсоннинг ҳаётидаги ўзгаришлар унинг мулоқот қилиш одатларига ҳам таъсир кўрсатади.
Бундай вазиятда энг тўғри йўл — айблаш ёки шошилинч хулоса чиқариш эмас, балки самимий мулоқотни сақлашга ҳаракат қилиш.
Биринчи бўлиб хабар ёзиш, ҳол-аҳвол сўраш ёки бир пиёла чой устида суҳбатлашишни таклиф қилиш муносабатларни қайта яқинлаштириши мумкин. Чунки ҳақиқий дўстлик фақат қанча вақт бирга ўтказилгани билан эмас, бир-бирига бўлган ҳурмат, ишонч ва қўллаб-қувватлаш билан ҳам ўлчанади.
Муваффақиятнинг ҳақиқий қиймати нимада?
Пул инсонга янги имкониятлар очади. У қулайроқ ҳаёт кечириш, оиласига ғамхўрлик қилиш, билим олиш ва орзуларини амалга оширишга ёрдам беради. Аммо молиявий муваффақиятнинг ўзи инсоннинг бахтли ёки бахтсиз эканини белгилаб бермайди.
Яқин инсонлар билан самимий муносабатларни сақлаш ҳам вақт ва эътибор талаб қилади. Агар инсон фақат иш ва даромад орттириш билан банд бўлиб, ўз муносабатларини доимо кейинга қолдираверса, орадан вақт ўтиб, дўстлик ришталари сусайиши мумкин.
Шу боис муваффақиятга интилиш билан яқинлар учун вақт ажратиш ўртасида мувозанат топиш муҳим. Зеро, инсоннинг ҳаёти фақат қанча пул топгани билан эмас, балки кимлар билан қувончини баҳам кўргани ва қийин пайтда кимларнинг ёнида бўлгани билан ҳам қадрлидир.
Эслатма: «Инсон қанча кўп пул топса, дўстлари билан шунча кам мулоқот қилади» деган фикрни барча одамлар учун исботланган илмий қонун сифатида тақдим этиш тўғри эмас. Бу ҳодиса айрим инсонларнинг ҳаётида кузатилиши мумкин, аммо унинг даражаси ва сабабларини аниқлаш учун муайян илмий тадқиқот манбаси зарур.
Агар бу мақола сизга бир дўстингизни эслатган бўлса, унга шунчаки хабар ёзинг. Балки у кибрланиб кетмагандир — балки ҳаёт ташвишлари билан банддир. Баъзан дўстликни сақлаб қолиш учун катта ҳаракат эмас, самимий бир оғиз сўзнинг ўзи кифоя.
Изоҳлар 0
…