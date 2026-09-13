Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилди
Қисқача
- Президент Шоукат Мирзиёевнинг Олмазор туманига ташрифи чоғида подполковник Дилноза Режабовага «Полковник» унвонини бериш ҳақидаги топшириғи тезкорлик билан бажарилди.
- Тошкент шаҳридаги 441-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотида йўл ҳаракати қоидаларини интерактив ўргатиш лойиҳаси билан танишган давлат раҳбари, Дилноза Режабованинг 20 йиллик хизматини ва фидокорона меҳнатини эътироф этиб, Ички ишлар вазирига шахсий топшириқ берган.
Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг Олмазор туманига ташрифи чоғида берган кўрсатмаси орадан кўп вақт ўтмай тўлиқ амалга оширилди. Тошкент шаҳридаги 441-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотида ёш болаларга йўл ҳаракати қоидаларини интерактив ўргатиш лойиҳасини тақдим этган ва узоқ йиллик бенуқсон хизмати билан эътирофга сазовор бўлган подполковник Дилноза Режабовага расман «Полковник» олий офицерлик унвони берилди. Президентнинг Ички ишлар вазирига берган шахсий топшириғи ижроси доирасида вазирликда махсус тадбир ташкил этилиб, янги унвон ва эсдалик нишонлари ўз эгасига тантанали равишда топширилди. Ушбу воқелик мамлакатимизда ўз касбига садоқат билан ёндашаётган ҳар бир фидойи ходимнинг меҳнати олий даражада қадрланишининг яна бир ёрқин тимсолига айланди. Хўш, тақдирлаш маросими қандай ўтди, Дилноза Режабованинг фаолияти нима сабабдан Президент эътиборини тортди ва ушбу юксак эътироф тизим ходимларига қандай руҳий куч бағишлайди?
441-боғчадаги мулоқотдан Вазирликдаги маросимгача
Президент топшириғининг ҳаётга кўчиши ниҳоятда тезкор ва тантанали кечди:
Олмазордаги самимий суҳбат: Шавкат Мирзиёев 441-боғчада ташкил этилган «Йўл ҳаракати хавфсизлиги» амалий майдончаси фаолияти билан танишиш чоғида Дилноза Режабова билан шахсан суҳбатлашиб, унинг қарийб 10 йилдан буён подполковник унвонида хизмат қилиб келаётганини эътироф этган эди;
Вазирга тўғридан-тўғри кўрсатма: Давлат раҳбари ходиманинг фидокорона меҳнатини инобатга олиб, унга полковник унвонини бериш бўйича Ички ишлар вазирига аниқ топшириқ берди;
Унвонни тантанали топшириш: Ички ишлар вазирлиги марказий аппаратида бўлиб ўтган қабулда генерал-лейтенант Азиз Ташпулатов давлат раҳбари номидан Дилноза Режабовага янги полковник погонлари ва эсдалик нишонини топшириб, уни ушбу тарихий муваффақият билан қутлади.
Кўп йиллик садоқат ва инновацион ёндашувнинг юксак мукофоти
Янги полковникнинг профессионал хизмат йўли ва лойиҳаси нимаси билан аҳамиятли?
20 йиллик касбий фаолият: 2005 йилда Ички ишлар вазирлиги академиясини тамомлаган Дилноза Режабова 2017 йилдан буён подполковник лавозимида соҳанинг турли мураккаб йўналишларида садоқат билан хизмат қилиб келмоқда;
Болалар хавфсизлигини таъминлаш: У тақдим этган «боғчадан бошлаб хавфсиз йўл» тизими болаларда ёшлигиданоқ йўл маданиятини шакллантириш ва пиёдалар хавфсизлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади;
«Садоқат билан хизмат қиламан!»: Ушбу юксак ишончга жавобан офицер ўз қасамёдига содиқ қолиб, Ватан равнақи ва фуқаролар осойишталиги йўлида сидқидилдан хизмат қилишда давом этишини билдирди.
Ички ишлар соҳасида меҳнатни қадрлаш ва аёл офицерлар нуфузи
Ушбу тарихий воқелик жамият ва соҳа ходимлари томонидан катта мамнуният билан кутиб олинди:
Адолатли рағбат намунаси: Давлат раҳбарининг оддий мулоқот давомида ходимнинг кўп йиллик меҳнатини дарҳол қадрлаб, олий унвонга тавсия этиши давлат бошқарувидаги очиқлик ва инсонпарварликнинг яққол далилидир;
Тизим ходимлари учун улкан мотивация: Ўз ишини чин дилдан севиб, жамиятга нафи тегаётган ҳар бир мутахассис давлат эътиборидан четда қолмаслиги бутун соҳа вакилларини янги ташаббусларга руҳлантиради;
Хотин-қизларнинг олий бошқарувдаги ўрни: Йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида хизмат қилаётган аёл офицернинг полковник даражасига кўтарилиши ҳуқуқ-тартибот идораларида хотин-қизлар салоҳиятини оширишга хизмат қилади.
Дилноза Режабовага полковник унвонининг берилиши ҳалол, фидокорона меҳнат ва жамият хавфсизлигига қўшилган ҳисса ҳар доим муносиб қадрланишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, кўп йиллик садоқат билан меҳнат қилаётган ходимларни мана шундай зудлик билан ва бевосита давлат раҳбари ташаббуси билан тақдирлаш бошқа соҳаларда ҳам анъанага айланиши керакми? Боғча ва мактабларда йўл қоидаларини амалий ўргатиш келажакдаги бахтсиз ҳодисаларни бартараф эта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фидокорона меҳнатнинг юксак эътирофи акс этган ушбу таъсирли хабар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
…