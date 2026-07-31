Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)

·42·Ўзбекистон
Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)
Қисқача

Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг норасмий учрашуви олдидан Иссиқкўл бўйида янги халқаро тоифадаги “Golf Rесорт” спорт ва туризм мажмуасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Президенти Шоукат Мирзиёев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев ва Тожикистон Президенти Емомали Раҳмон иштирок етиб, голф майдонида илк рамзий зарбани амалга оширдилар.

Бугун, 31 июль куни Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрида Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг норасмий учрашуви бўлиб ўтиши кутилмоқда. Кеча учрашув олдидан давлат раҳбарлари Иссиқкўл бўйидаги норасмий тадбирда иштирок этишди.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев ва Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон иштирокида Чўлпонотадаги янги халқаро тоифадаги “Golf Resort” спорт ва туризм мажмуасининг очилиш маросими ўтказилди.

Тадбирнинг энг эътиборли жиҳати — президентларнинг гольф майдонида илк, рамзий зарбани амалга оширгани бўлди. Раҳбарлар норасмий муҳитда, норасмий кийимда вақт ўтказиб, Иссиқкўлнинг бетакрор манзараси фонида суратга ҳам тушишди.

Иссиқкўл соҳилида барпо этилган замонавий мажмуа Қирғизистоннинг спорт ва туризм инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган лойиҳалардан бири сифатида эътибор қозонмоқда.

Давлат раҳбарлари Қирғизистон раҳбари ва халқини янги объект фойдаланишга топширилгани билан табриклаб, мамлакатнинг туризм салоҳиятини янада оширишга қаратилган лойиҳаларда муваффақият тилади.

Айни пайтда Чўлпонотада ўтказиладиган норасмий саммит доирасида минтақавий ҳамкорлик, иқтисодий алоқалар ва бошқа долзарб масалалар муҳокама қилиниши кутилмоқда. Президентларнинг ташрифи муносабати билан 30 июльдан 1 августгача Тамчи аэропорти ва Чўлпонота ўртасидаги йўлда вақтинчалик чекловлар жорий этилиши ҳам маълум қилинган.

Шавкат МирзиёевСадир ЖапаровИлҳом АлиевЭмомали РаҳмонЧўлпон-Ота
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиКеча, 23:19Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Кеча, 22:28Ўзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиЎзбекистонда автобус йўл ҳақини ошириш бўйича янги таклиф билдирилдиКеча, 20:06Август ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиАвгуст ойи +43 даража билан бошланади: охирида ҳаво кескин ўзгарадиКеча, 15:32Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?Кеча, 14:56Президент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиПрезидент Ўзбекистоннинг «энг бебаҳо бойлиги» ва янги ташаббуслари ҳақида гапирдиКеча, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди