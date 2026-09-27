Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режим Туркия (180 кун ичида 90 кунгача), Россия (90 кунгача), Қозоғистон (90 кунгача), Қирғизистон (60 кунгача) ва Тожикистон (30 кунгача) каби давлатларда амал қилади.
- Шунингдек, Грузия, Арманистон, Беларус, Озарбайжон, Молдова, Украина, Хитой, Малайзия (30 кунгача), Мўғулистон (30 кунгача), Иордания, Филиппин, Таиланд, Эрон ва бошқа кўплаб мамлакатларга ҳам визасиз кириш мумкин.
Ўзбекистон фуқаролари учун хорижга сафар қилиш имкониятлари йил сайин кенгайиб бормоқда. Айрим мамлакатларга оддий хорижга чиқиш паспорти билан визасиз кириш мумкин бўлса, бошқа давлатларда виза аэропортда расмийлаштирилади ёки электрон виза талаб қилинади.
Энг кўп қизиқиш уйғотадиган савол эса оддий: Ўзбекистон паспорти билан қаерга визасиз бориш мумкин ва у ерда қанча муддат қолишга рухсат берилади?
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг амалдаги маълумотларига кўра, Ўзбекистон фуқаролари учун бир қатор давлатларда тўлиқ визасиз режим амал қилади. Режим мамлакатга қараб фарқ қилади ва сафар муддати ҳам турлича белгиланади.
Ўзбекистон паспорти эгалари учун асосий визасиз йўналишлар
Қуйида Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз ёки махсус енгиллаштирилган тартиб мавжуд бўлган машҳур йўналишлар келтирилган.
Давлат
Кириш тартиби / муддат
Туркия
30 кунгача
Россия
90 кунгача
Қозоғистон
90 кунгача
Қирғизистон
60 кунгача
Тожикистон
30 кунгача
Грузия
визасиз
Арманистон
визасиз
Беларусь
визасиз
Озарбайжон
визасиз
Молдова
визасиз
Украина
визасиз
Хитой
визасиз режим мавжуд
БАА
визасиз
Малайзия
30 кунгача
Мўғулистон
30 кунгача
Иордания
визасиз
Филиппин
визасиз
Таиланд
визасиз
Омон
визасиз
Эрон
визасиз
Микронезия
визасиз
Намибия
визасиз
Гамбия
визасиз
Гаити
визасиз
Антигуа ва Барбуда
визасиз
Барбадос
визасиз
Доминика
визасиз
Гренада
визасиз
Сент-Венсан ва Гренадинлар
визасиз
Суринам
визасиз
Ўзбекистон ТИВ маълумотларида мазкур давлатларнинг бир қисми тўлиқ визасиз режимга киритилган. Шу билан бирга, айрим йўналишларда туристик шартлар, рўйхатдан ўтиш, қайтиш авиачиптаси ёки бошқа талаблар бўлиши мумкин.
Туркияга қанча муддатга бориш мумкин?
Туркия ўзбекистонликлар учун энг оммабоп хорижий йўналишлардан бири ҳисобланади.
Туркия Ташқи ишлар вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон фуқаролари оддий паспорт билан туристик сафарлар учун визасиз кириш имкониятига эга. Амалдаги режимда 180 кунлик давр ичида 90 кунгача бўлиш қоидаси қўлланади.
Шу сабабли сафардан олдин фақат «визасиз» деган маълумотга эмас, балки рухсат этилган максимал қолиш муддатига ҳам эътибор бериш муҳим.
Россия ва Марказий Осиё давлатлари
Ўзбекистон фуқаролари учун Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон каби мамлакатларга сафар қилишда визасиз тартиб муҳим аҳамиятга эга.
Айниқса, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон билан визасиз режим икки томонлама келишувлар асосида амал қилади. Ўзбекистон ТИВ маълумотларида Қирғизистон учун 60 кунгача, Тожикистон учун эса 30 кунгача бўлган визасиз режим қайд этилган.
Россия, Қозоғистон ва бошқа давлатларда эса киришдан кейинги миграция ҳисоби, рўйхатдан ўтиш ва қолиш муддатига оид алоҳида талаблар бўлиши мумкин.
Грузия, Арманистон, Беларусь ва Молдова
Кавказ ва Шарқий Европанинг айрим давлатлари ҳам Ўзбекистон фуқаролари учун қулай йўналишлар қаторида.
Грузия, Арманистон, Беларусь, Озарбайжон, Молдова ва Украина билан визасиз тартиб амал қилиши Ўзбекистон ТИВнинг расмий маълумотларида кўрсатилган.
Бу давлатларга сафар режалаштираётганда ҳам паспортнинг амал қилиш муддати, сафар мақсади ва маҳаллий миграция талабларини олдиндан текшириш керак.
Осиёда қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистонлик сайёҳлар учун Осиё йўналишлари ҳам тобора кўпаймоқда.
Хусусан, Малайзия, Мўғулистон, Хитой, Филиппин, Таиланд, Эрон ва Омон Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режим жорий этган давлатлар рўйхатида келтирилган.
Бироқ ҳар бир давлатнинг кириш шартлари бир хил эмас. Масалан, айрим мамлакатлар визасиз режим билан бирга меҳмонхона бронь қилингани, қайтиш чиптаси ёки молиявий имкониятни тасдиқловчи ҳужжатларни сўраши мумкин.
Ҳиндистон, Миср ва Қатар масаласида эҳтиёт бўлиш керак
Кўпинча ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон паспорти билан турли мамлакатларга «визасиз» кириш мумкинлиги ҳақида эски ёки нотўлиқ рўйхатлар тарқалади.
Масалан, Ҳиндистон Ўзбекистон ТИВнинг амалдаги маълумотларида электрон виза орқали кириш мумкин бўлган давлатлар қаторида кўрсатилган. Демак, уни оддий визасиз йўналиш сифатида кўрсатиш тўғри эмас.
Қатар бўйича ҳам кириш тартиби алоҳида текширилиши лозим: у Ўзбекистон ТИВ рўйхатида соддалаштирилган кириш, жумладан келганда виза олиш имконияти мавжуд давлатлар қаторида келтирилган.
Шунинг учун интернетдаги «30 кун визасиз» ёки «90 кун визасиз» каби маълумотни кўрган заҳоти сафарни режалаштиришдан олдин расмий манбадан қайта текшириш мақсадга мувофиқ.
Кариб ҳавзаси ва Африка давлатларига ҳам имконият бор
Ўзбекистон паспорти эгалари учун визасиз режим жорий қилинган давлатлар фақат қўшни мамлакатлар ёки Осиё билан чекланиб қолмайди.
Расмий рўйхатда Антигуа ва Барбуда, Барбадос, Гаити, Гамбия, Микронезия, Намибия, Сент-Венсан ва Гренадинлар каби узоқ мамлакатлар ҳам бор.
Шу билан бирга, айрим мамлакатларда «визасиз» тушунчаси туристик рўйхатдан ўтиш ёки қўшимча ҳужжатлар талаб қилинмаслигини англатмаслиги мумкин.
Энг муҳим қоида: визасиз дегани автоматик кириш дегани эмас
Сафар режалаштираётганлар учун энг муҳим жиҳат шуки, визасиз режим мамлакат чегарасида барча талаблар бекор қилинганини англатмайди.
Чегара хизмати ходимлари сафар мақсади, меҳмонхона бронь қилингани, қайтиш авиачиптаси, етарли маблағ ва бошқа ҳужжатларни сўраши мумкин.
Бундан ташқари, визасиз қолиш муддати мамлакатга қараб ҳисобланади: айрим жойларда календарь кунлари, бошқаларида эса маълум давр ичида рухсат этилган кунлар ҳисобга олинади.
Сафардан олдин нимани текшириш керак?
Чет элга чиқишдан олдин қуйидаги маълумотларни текшириш тавсия этилади:
паспортнинг амал қилиш муддати;
визасиз қолишнинг аниқ муддати;
мамлакатга кириш мақсадига қўйилган талаблар;
қайтиш ёки кейинги манзилга авиачипта;
меҳмонхона бронь қилингани ҳақида маълумот;
тиббий суғурта талаби;
миграция ёки онлайн рўйхатдан ўтиш зарурати;
мамлакатнинг расмий визавий қоидалари.
Энг муҳими, визавий қоидалар ўзгариши мумкин. Шунинг учун сафардан олдин Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги ва бораётган давлатнинг расмий идоралари маълумотларини текшириш керак. Ўзбекистон ТИВнинг ҳозирги маълумотларида визасиз режим 35 давлат билан амал қилиши, яна қатор мамлакатларда келганда виза ёки электрон виза каби соддалаштирилган тартиблар мавжудлиги кўрсатилган.
Хулоса
Ўзбекистон хорижга чиқиш паспорти билан саёҳат қилиш имкониятлари анча кенгайган. Туркия, Россия, Марказий Осиё давлатлари, Кавказ, Хитой, Жануби-Шарқий Осиё ва ҳатто Кариб ҳавзасидаги айрим мамлакатларга визасиз ёки соддалаштирилган тартибда бориш мумкин.
Бироқ «визасиз» ва «виза талаб қилинмайди» деган маълумотни мамлакатнинг аниқ қолиш муддати ва кириш шартларидан алоҳида кўриб бўлмайди. Сафар олдидан расмий қоидаларни текшириш эса кутилмаган муаммоларнинг олдини олади.
Изоҳлар 0
…