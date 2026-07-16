Айға апарылған КСРО туы рекордтық бағамен сатылды

·14.4K·Әлем
Айға апарылған КСРО туы рекордтық бағамен сатылды

1969 жылы жүзеге асырылған тарихи «Аполлон-11» миссиясы кезінде Айға апарылған бұрынғы Кеңес Одағының туы беделді Sotheby's аукционында 102,4 мың АҚШ долларына сатылды.

Мәлім болғандай, бұл ту сол кездегі АҚШ пен КСРО арасындағы ізгі ниеттің символы ретінде ғарышқа апарылған. Бірегей жәдігерді одан да құнды ететін ерекшеліктердің бірі — онда «Аполлон-11» ғарышкері Базз Олдриннің жеке қолтаңбасы бар.

Бастапқыда аукцион ұйымдастырушылары туды 7–10 мың доллар шамасында бағалаған еді. Алайда сауда барысында коллекционерлердің қызығушылығы артып, соңғы баға күтілгеннен бірнеше есе жоғары болды.

Мамандардың айтуынша, ғарыштық зерттеулер тарихымен байланысты бірегей бұйымдар коллекционерлер арасында әрдайым жоғары бағаланады. Сондықтан тарихи маңызы бар мұндай жәдігерлер аукциондарда үнемі рекордтық бағамен сатылып жатады.

Шыны қаптаманың ішіндегі қолтаңбасы бар шағын КСРО туы музей жәдігері ретінде тұр.
КСРОАполлон-11Sotheby'sБазз ОлдринАҚШ
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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