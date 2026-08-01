Нью-Йорк жағалауындағы алып акула ғалымдарды таңғалдырды
Нью-Йорк жағалауында пайда болған алып мако акуласы ғалымдар мен теңіз тіршілігіне қызығушылардың назарын тағы да өзіне аударды. Шамамен 12 фут (3,6 метр) ұзындықтағы ірі жыртқыш «Sharkzilla» деп аталған бұл акула Лонг-Айленд маңында бірқатар ірі теңіз жануарына шабуыл жасағаны туралы хабарлар тарады.
Мәлім болғандай, бұл алып мако акуласы Монтаук маңында жүзіп жүрген өркешті китке шабуыл жасап, оның денесінде шамамен 2 футтық тіс ізін қалдырған. Сондай-ақ, ол сұр итбалыққа да тап беріп, оның денесінде 22 дюймдік терең жарақат қалдырған. Дәл осы аумақта салмағы 400 фунт болатын тунецтерге жасалған шабуылдар да осы акуламен байланыстырыла бастады. Бұл туралы Discovery Channel телеарнасы дайындаған «Sharkzilla Takes New York» деректі бағдарламасында хабарланды.
Теңіз биологы Крейг О'Коннеллдің айтуынша, мұндай ауқымды жарақаттар соңғы жылдары Нью-Йорк жағалауына ірі мако акулаларының қайта оралып жатқанының маңызды белгісі болуы мүмкін.
Бағдарламада тағы бір қызықты болжам айтылды. Ғалымның пікірінше, 1960-жылдардың соңында Гудзон каньонына көмілген 15 мың бөшке ядролық қалдық және кейін олардан анықталған радиоактивті ағып кетулер теңіз жануарларына әсер етуі мүмкін. Оның айтуынша, мұндай әсер кейбір жануарларда генетикалық өзгерістер мен әдеттен тыс өсуді тудыруы ықтимал.
«Егер жануарлар радиоактивті қалдықтардың әсеріне ұшыраса, бұл генетикалық мутациялар мен әдеттен тыс өсуге себеп болуы мүмкін. Егер мұндай өзгеріс осы жыртқышта орын алса, ол жылдамырақ, күштірек әрі қауіпті болуы мүмкін», — деді О'Коннелл.
Осыдан кейін мамандар «Sharkzilla»ни тауып, оған арнайы белгі орнату және ұлпа үлгілерін алып, радиоактивтілікке тексеру жұмыстарын бастады.
Ғалымның атап өтуінше, Нью-Йорк жағалауы бір кездері алып мако акулаларымен танымал болған. Кейін шамадан тыс аулау салдарынан олар дерлік жойылып кеткен. Алайда қазіргі бақылаулар ірі акулалардың бұл аймаққа қайта оралып жатқанын көрсетеді.
Зерттеу нәтижесінде ең басты сұраққа да жауап берілді. Талдаулар «Sharkzilla»да ешқандай радиоактивтілік іздері жоқ екенін көрсетті. Мамандар оның, сірә, буаз мако акуласы екенін, ал оның ірі көлемі мен өте жылдам әрі қуатты аң аулау қабілеті табиғи ерекшелігі екенін атап өтті.
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