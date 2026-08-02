Жерде соңғы 14 жылда байқалмаған суық тіркелді
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Антарктидада ауа температурасы күрт төмендеп, соңғы он төрт жылда байқалмаған деңгей тіркелді. Мамандардың мәліметінше, кейбір аймақтарда температура −84°C-қа дейін түскен. Бұл 2012 жылдан бері тіркелген ең төмен көрсеткіш ретінде бағаланып отыр.
Ғалымдардың айтуынша, мұндай қатты суық Антарктидадағы қыс мезгілінің шарықтау кезеңіне сәйкес келген. Аспанның мүлде ашық болуы, ауаның өте құрғақ әрі желдің әлсіз болуы мұз қабатының жылуды дерлік толық жоғалтуына әкелген. Соның нәтижесінде жер беті тез суып, рекордтық төмен температура қалыптасқан.
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