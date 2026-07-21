Елдор Шомуродов: «4 брендтің амбассадорымын» (бейне)
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Өзбекстан ұлттық құрамасының капитаны Елдор Шомуродов «Не жаңалық?» бағдарламасында жеке қызметіне қатысты қызықты сұрақтарға жауап берді.
Бағдарлама барысында футболшыдан «Қай жерде болса да амбассадорсыз ба, әлде жоқ па?» деп сұрады. Шомуродов қазір бірнеше компаниямен және брендпен ынтымақтастық жасап жүргенін айтты. «3 немесе 4 жерде амбассадормын. Олар — банк, «Jetour» көліктері, су және «Clear» сусабыны», — деді футболшы.
Шомуродовтың бұл жауабы әлеуметтік желілерде жанкүйерлердің назарын аударды. Көпшілік ұлттық құрама капитаны футбол алаңында ғана емес, ірі брендтермен де ынтымақтастық жасап жүрген спортшылардың бірі екенін атап өтуде.
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