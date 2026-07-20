Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов "Нима гап?" кўрсатувида ижтимоий тармоқларда ўзини ҳақорат қилган мухлиси билан боғлиқ қизиқарли воқеани сўзлаб берди.
Футболчининг айтишича, Канада сафаридан қайтгач, Instagram саҳифасига кирганида изоҳлардан бирида мухлислардан бири уни қўпол сўзлар билан ҳақорат қилганини кўрган. Шомуродов изоҳ эгасининг Телеграм манзили ҳам очиқ турганини пайқаб, унга қўнғироқ қилишга қарор қилган.
“Телеграмдан қўнғироқ қилдим, лекин кўтармади. Кейин у 'Ким бу?' деб ёзди. Мен эса: 'Телефонни кўтарсангиз айтаман. Интернетда бемалол сўкиб ёзаркансиз, балки шу гапларни ўзимга ҳам айтарсиз', деб ёздим”, — дейди Шомуродов.
"Кейин у кулиб: 'Ростдан ҳам Элдор Шомуродовмисан?' деб сўради. Мен эса: 'Ишонмаётган бўлсанг, телефонни кўтар', деб ёздим. Қўнғироқни қабул қилди, аммо аввалига индамади", — деди жамоа сардори.
Шундан сўнг футболчи видеоқўнғироқ қилган. Элдорни экранда кўрган мухлис эса ҳайратини яшира олмаган.
“Вой, ака, шокдаман......Мен аслида сизнинг мухлисингизман”, — деган у.
Шомуродов ушбу воқеа орқали ижтимоий тармоқларда ёзилган ҳар бир фикр ортида ҳам ҳақиқий инсон турганини унутмаслик кераклигини билвосита эслатиб ўтди. Интервюдан сўнг ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
…