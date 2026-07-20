Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)

·48·Жамият
Элдор Шомуродов ўзини ҳақорат қилган мухлисига жойида жавоб қайтарди (видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов "Нима гап?" кўрсатувида ижтимоий тармоқларда ўзини ҳақорат қилган мухлиси билан боғлиқ қизиқарли воқеани сўзлаб берди.

Футболчининг айтишича, Канада сафаридан қайтгач, Instagram саҳифасига кирганида изоҳлардан бирида мухлислардан бири уни қўпол сўзлар билан ҳақорат қилганини кўрган. Шомуродов изоҳ эгасининг Телеграм манзили ҳам очиқ турганини пайқаб, унга қўнғироқ қилишга қарор қилган.

“Телеграмдан қўнғироқ қилдим, лекин кўтармади. Кейин у 'Ким бу?' деб ёзди. Мен эса: 'Телефонни кўтарсангиз айтаман. Интернетда бемалол сўкиб ёзаркансиз, балки шу гапларни ўзимга ҳам айтарсиз', деб ёздим”, — дейди Шомуродов.

"Кейин у кулиб: 'Ростдан ҳам Элдор Шомуродовмисан?' деб сўради. Мен эса: 'Ишонмаётган бўлсанг, телефонни кўтар', деб ёздим. Қўнғироқни қабул қилди, аммо аввалига индамади", — деди жамоа сардори.

Шундан сўнг футболчи видеоқўнғироқ қилган. Элдорни экранда кўрган мухлис эса ҳайратини яшира олмаган.

“Вой, ака, шокдаман......Мен аслида сизнинг мухлисингизман”, — деган у.

Шомуродов ушбу воқеа орқали ижтимоий тармоқларда ёзилган ҳар бир фикр ортида ҳам ҳақиқий инсон турганини унутмаслик кераклигини билвосита эслатиб ўтди. Интервюдан сўнг ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Элдор ШомуродовКанадаInstagramTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Эркак масъулиятдан қочса, оилада нима ўзгаради?Кеча, 22:15Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиТўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиКеча, 19:09Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Жавоҳир ва Бибисора Англия–Франция баҳсида (видео)Кеча, 15:25Россиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиРоссиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилдиКеча, 14:45Тошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиТошкентда жазирама сабаб ижтимоий тармоқларда светофорлар ҳам эриб кетаётгани акс этган кадрлар тарқалдиКеча, 13:08Фарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олиндиФарғонада фуқарони видеога олиб, пул талаб қилганлар қўлга олинди18.07, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди