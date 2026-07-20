Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига урган голи ЖЧ–2026нинг энг чиройли голи учун номзодлар қаторига киритилди. FIFA турнирдаги энг ёрқин 12 та голни саралаб, ғолибни аниқлаш учун мухлислар ўртасида овоз беришни бошлади.
Ўзбекистонлик ҳужумчининг голи Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд, Жуд Беллингем ва Ферран Торрес каби жаҳон юлдузларининг зарбалари билан рақобатлашади.
Шомуродов Конго ДРга қарши гол урганди
Элдор Шомуродов ЖЧ–2026 гуруҳ босқичида Конго Демократик Республикаси миллий жамоасига қарши учрашувда рақиб дарвозасини ишғол этганди.
Гарчи Ўзбекистон ушбу баҳсда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, жамоа сардорининг голи ўзининг ижроси ва томошабоплиги билан алоҳида эътибор қозонди.
Энди FIFA ушбу голни мундиалда урилган энг яхши 12 та зарба қаторига киритди. Бу Шомуродов учун ҳам, Ўзбекистон футболи учун ҳам муҳим индивидуал эътироф бўлди.
Овоз бериш учун 48 соат ажратилди
FIFA маълумотига кўра, мухлислар энг чиройли голни аниқлаш учун 48 соат давомида овоз бериши мумкин.
Ғолиб футболчи турнирнинг энг эсда қоларли голи муаллифи сифатида эътироф этилади. Шу сабаб ўзбекистонлик мухлисларнинг фаоллиги Шомуродовнинг имкониятига бевосита таъсир қилиши мумкин.
Номзодлар қаторидаги барча голлар мундиалнинг турли босқичларида урилган бўлиб, уларнинг орасида финал тақдирини ҳал қилган зарба ҳам бор.
Шомуродов кимлар билан рақобатлашади?
ЖЧ–2026нинг энг чиройли голи учун рўйхатга жаҳон футболидаги энг машҳур ҳужумчилар ҳам киритилди.
Аргентина вакилларидан Хулиан Альвареснинг Швейцарияга, Лионель Мессининг эса Алжирга қарши ўйинда урган голлари танлаб олинган.
Шунингдек:
Жуд Беллингемнинг Францияга қарши голи;
Эрлинг Ҳоланднинг Бразилия дарвозасига урган зарбаси;
Килиан Мбаппенинг Сенегалга қарши голи;
Ферран Торреснинг финалда Аргентинага урган ғалаба голи ҳам номзодлар орасида бор.
Бу эса Шомуродовнинг голи қандай юқори даражада баҳоланганини кўрсатади.
Финалдаги гол ҳам рўйхатдан жой олди
Испания ва Аргентина ўртасидаги финалнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланганди. Қўшимча вақтда Ферран Торрес урган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Торреснинг ушбу голи нафақат чиройли ижроси, балки финал тақдирини ҳал қилгани билан ҳам муҳим аҳамиятга эга.
Шомуродов эса жамоаси мағлуб бўлган учрашувда урган голи билан шундай тарихий зарбалар қаторига кирди.
Ўзбекистон футболи учун яна бир эътироф
Ўзбекистон миллий жамоаси ЖЧ–2026да кутилган натижани қайд эта олмаган бўлса-да, Элдор Шомуродовнинг голи турнир якунланганидан кейин ҳам мухлислар эътиборида қолмоқда.
Футболчининг зарбаси FIFA томонидан энг яхши 12 та голдан бири сифатида тан олиниши Ўзбекистоннинг илк мундиалидаги энг ёрқин индивидуал натижалардан бири бўлди.
Энди якуний қарор мухлислар овозига боғлиқ. Шомуродовнинг голи Месси, Мбаппе, Ҳоланд ва финал қаҳрамони Торресни ортда қолдира оладими — бу 48 соатлик овоз бериш якунларида маълум бўлади.
…