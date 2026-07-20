Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...

·15·Спорт
Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...

Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго ДР дарвозасига урган голи ЖЧ–2026нинг энг чиройли голи учун номзодлар қаторига киритилди. FIFA турнирдаги энг ёрқин 12 та голни саралаб, ғолибни аниқлаш учун мухлислар ўртасида овоз беришни бошлади.

Ўзбекистонлик ҳужумчининг голи Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд, Жуд Беллингем ва Ферран Торрес каби жаҳон юлдузларининг зарбалари билан рақобатлашади.

Шомуродов Конго ДРга қарши гол урганди

Элдор Шомуродов ЖЧ–2026 гуруҳ босқичида Конго Демократик Республикаси миллий жамоасига қарши учрашувда рақиб дарвозасини ишғол этганди.

Гарчи Ўзбекистон ушбу баҳсда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган бўлса-да, жамоа сардорининг голи ўзининг ижроси ва томошабоплиги билан алоҳида эътибор қозонди.

Энди FIFA ушбу голни мундиалда урилган энг яхши 12 та зарба қаторига киритди. Бу Шомуродов учун ҳам, Ўзбекистон футболи учун ҳам муҳим индивидуал эътироф бўлди.

Овоз бериш учун 48 соат ажратилди

FIFA маълумотига кўра, мухлислар энг чиройли голни аниқлаш учун 48 соат давомида овоз бериши мумкин.

Ғолиб футболчи турнирнинг энг эсда қоларли голи муаллифи сифатида эътироф этилади. Шу сабаб ўзбекистонлик мухлисларнинг фаоллиги Шомуродовнинг имкониятига бевосита таъсир қилиши мумкин.

Номзодлар қаторидаги барча голлар мундиалнинг турли босқичларида урилган бўлиб, уларнинг орасида финал тақдирини ҳал қилган зарба ҳам бор.

Шомуродов кимлар билан рақобатлашади?

ЖЧ–2026нинг энг чиройли голи учун рўйхатга жаҳон футболидаги энг машҳур ҳужумчилар ҳам киритилди.

Аргентина вакилларидан Хулиан Альвареснинг Швейцарияга, Лионель Мессининг эса Алжирга қарши ўйинда урган голлари танлаб олинган.

Шунингдек:

  • Жуд Беллингемнинг Францияга қарши голи;

  • Эрлинг Ҳоланднинг Бразилия дарвозасига урган зарбаси;

  • Килиан Мбаппенинг Сенегалга қарши голи;

  • Ферран Торреснинг финалда Аргентинага урган ғалаба голи ҳам номзодлар орасида бор.

Бу эса Шомуродовнинг голи қандай юқори даражада баҳоланганини кўрсатади.

Финалдаги гол ҳам рўйхатдан жой олди

Испания ва Аргентина ўртасидаги финалнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланганди. Қўшимча вақтда Ферран Торрес урган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Торреснинг ушбу голи нафақат чиройли ижроси, балки финал тақдирини ҳал қилгани билан ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Шомуродов эса жамоаси мағлуб бўлган учрашувда урган голи билан шундай тарихий зарбалар қаторига кирди.

Ўзбекистон футболи учун яна бир эътироф

Ўзбекистон миллий жамоаси ЖЧ–2026да кутилган натижани қайд эта олмаган бўлса-да, Элдор Шомуродовнинг голи турнир якунланганидан кейин ҳам мухлислар эътиборида қолмоқда.

Футболчининг зарбаси FIFA томонидан энг яхши 12 та голдан бири сифатида тан олиниши Ўзбекистоннинг илк мундиалидаги энг ёрқин индивидуал натижалардан бири бўлди.

Энди якуний қарор мухлислар овозига боғлиқ. Шомуродовнинг голи Месси, Мбаппе, Ҳоланд ва финал қаҳрамони Торресни ортда қолдира оладими — бу 48 соатлик овоз бериш якунларида маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Гвардиола Италияга яқинлашдими? Барселонада учрашув бўлди...Бугун, 22:26Ўзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумЎзбекистон FIFA рейтингида 10 поғона пастлади: сабаб маълумБугун, 22:16Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Забиҳилло Ўринбоев «Навбаҳор»дан кетиб, янги клубга ўтди...Бугун, 22:12Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБелгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБугун, 21:30Родри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганРодри футбол тарихида тўртинчи бўлди: ноёб ютуқлар соҳибига айланганБугун, 21:27Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаOpta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафдаБугун, 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди