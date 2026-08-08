Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)

·534·Маданият
Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида келин-куёвнинг рақси эътибор марказида бўлди (видео)
Қисқача

Райҳон Уласенованинг ўғли Азизбек ва Азизахоннинг тўйи кеча, 7 август куни бўлиб ўтди. Маросимда келин-куёв тўй учун махсус тайёрланган рақсни ижро этиб, меҳмонлар олқишига сазовор бўлди. Азизахон тўй кўйлагида рақсга тушиш ноқулай бўлгани сабабли саҳнага махсус тайёрланган қизил либосда чиқди. Уларнинг чиқиши ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан ҳам илиқ кутиб олинди.

Актриса ва бошловчи Райҳон Уласенованинг ўғли Азизбекнинг тўйи кеча, 7 август куни бўлиб ўтди. Ҳашаматли тўйдан олинган қизиқарли видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кузатувчиларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.

Видеолардан бирида Азизбек ва Азизахон тўй учун махсус тайёрланган рақсни биргаликда ижро этгани акс этган. Жуфтликнинг чиқиши маросимга ташриф буюрган меҳмонларнинг ҳам эътиборини тортиб, улар томонидан олқишлар билан кутиб олинган.

Айниқса, келиннинг рақси кўпчиликка манзур бўлган. Тўй кўйлагида рақсга тушиш бироз ноқулай бўлгани сабабли Азизахон махсус тайёрланган қизил либосда саҳнага чиқиб, куёв билан биргаликда рақс ижро этган.

Мазкур чиқиш ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан ҳам илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кузатувчилар Азизбек ва Азизахон бир-бирига жуда мос эканини, иккаласи ҳам чиройли кўринишга эга эканини таъкидлаб, уларнинг рақсини ҳам юқори баҳолашди.

Тўйда бир қатор таниқли санъаткорлар ҳам иштирок этиб, меҳмонларга байрамона кайфият улашди.

Райҳон УласеноваАзизбекАзизахон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Озодбек Назарбеков ёш ижодкорнинг илтимосига кўра дуэт куйлади (видео)Бугун, 09:55Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Райҳон Уласенованинг ўғли тўйида торт кесиш маросими (видео)Бугун, 09:37Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларЎзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактларБугун, 06:10Янги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаЯнги фильм суратга олиш жараёнида Жеки Чан қўлидан жароҳатлангани айтилмоқдаБугун, 05:55Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Бугун, 00:01Машҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиМашҳур актёр Абдуманнон Убайдуллаев 86 ёшида вафот этдиКеча, 23:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)